Ose močno reagirajo na določene vonjave in spremembe v okolju, zato jih lahko učinkovito odvrnemo brez škropljenja strupov.

Močni vonji, ki jih ose ne prenesejo

Eden najbolj preprostih načinov je uporaba naravnih vonjav, ki jih ose sovražijo. Sem spadajo meta, klinčki, evkaliptus in limona. Posodice z eteričnimi olji ali rastline, kot je meta, lahko postavimo na teraso ali balkon. Kot navajajo strokovnjaki za naravno zatiranje škodljivcev, močne aromatične rastline ustvarjajo okolje, ki ga ose dojemajo kot nevarno in se mu zato izognejo.

Voda in razprševanje kot kratkoročna rešitev

Če se ose že zadržujejo v bližini, jih lahko odženemo z nežnim razprševanjem vode. To jih ne ubije, vendar jih zmede in prisili, da zapustijo območje.

icon-expand Ose so lahko poleti resna nadloga. FOTO: iStockphoto

Kako preprečiti gradnjo gnezda

Kot piše Better Homes and Gardens, je ključ do dolgotrajne rešitve predvsem preventiva. Ose se pogosto vračajo na ista mesta, če najdejo ustrezne pogoje za gradnjo gnezda.

Zapiranje dostopnih mest

Najpogosteje gnezda nastanejo pod strehami, v razpokah zidov ali pod napušči. Vse odprtine je treba dobro zatesniti, da ose nimajo dostopa do zaščitenih prostorov.

Redno odstranjevanje virov hrane

Ose privlači hrana, predvsem sladke pijače, sadje in ostanki hrane. Kot poročajo strokovnjaki za vrtove, je pomembno redno čistiti zunanje površine in ne puščati odprtih posod.

icon-expand Učinkovita metoda so doma narejene pasti iz plastenk. FOTO: Adobe Stock

Naravne pasti in odvračanje

Še ena učinkovita metoda so doma narejene pasti iz plastenk, ki privabijo ose, a jim preprečijo izhod. Te pasti delujejo kot mehanski nadzor populacije brez uporabe kemikalij. Kot navajajo strokovnjaki za ekologijo vrta, kombinacija pasti in preventivnih ukrepov bistveno zmanjša možnost, da bi se ose vračale na isto lokacijo.

Dolgoročna rešitev brez kemije

Najbolj učinkovit pristop ni ena sama metoda, ampak kombinacija več ukrepov. Če okolje ni privlačno, če ni hrane in če so dostopna mesta zaprta, ose ne bodo imele razloga, da bi se vračale. S pravilnim pristopom lahko popolnoma zmanjšamo verjetnost, da bi si ponovno zgradile gnezdo, hkrati pa ohranimo varno in naravno okolje okoli doma.

Preberi še Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?