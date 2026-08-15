Mačka se običajno očisti sama

Večina zdravih mačk ne potrebuje rednega kopanja. Njihovo telo je prilagojeno tako, da same odstranjujejo umazanijo, odmrlo dlako in odvečne maščobe iz kožuha. Mačji jezik je prekrit z drobnimi hrapavimi izrastki, ki delujejo kot naravna krtača. Prav zato se mačke večkrat na dan temeljito očistijo in vzdržujejo urejen videz brez pomoči človeka. Po podatkih britanske organizacije Cats Protection večina mačk ne potrebuje kopanja, razen kadar pride do posebnih okoliščin, saj lahko nepotrebno umivanje odstrani naravna olja in vpliva na zaščitno plast kože. Izkušeni lastniki mačk pogosto opazijo, da se živali po kopanju brez pravega razloga začnejo intenzivneje lizati, saj jih motita nenavaden vonj in občutek mokre dlake.

icon-expand Večina mačk ne potrebuje kopanja, razen kadar pride do posebnih okoliščin FOTO: Adobe Stock

Kdaj je kopanje mačke res potrebno?

Obstajajo situacije, ko veterinarji kopanje priporočajo. Najpogosteje gre za primere, ko mačka sama ne more več učinkovito poskrbeti za svojo higieno. To se pogosto zgodi pri: - starejših mačkah, ki imajo težave z gibljivostjo, - mačkah s prekomerno telesno težo, ki težko dosežejo določene dele telesa, - dolgodlakih mačkah, pri katerih nastanejo vozli, - mačkah, ki se umažejo z nevarnimi snovmi, - živalih s kožnimi težavami, pri katerih veterinar predpiše posebno nego. Strokovnjaki iz organizacije International Cat Care poudarjajo, da je treba nego vedno prilagoditi posamezni mački. Nekatere potrebujejo več pomoči zaradi starosti ali zdravstvenih težav, medtem ko zdrava odrasla mačka običajno ne potrebuje kopanja.

icon-expand Nego je rteba vedno prilagoditi posamezni mački. FOTO: Adobe Stock

Če pride mačka v stik z nevarno snovjo, ne čakajte

Eden najpomembnejših razlogov za kopanje je stik z nevarnimi snovmi. Mačke se namreč čistijo z lizanjem, zato lahko snov z dlake hitro zaužijejo. Posebno nevarni so lahko: - čistila, - motorna olja, - barve, - kemikalije, - nekatere rastlinske snovi. V takšnem primeru ni dobro čakati, da se mačka očisti sama. Veterinarji iz britanske organizacije PDSA opozarjajo, da lahko že majhna količina zaužite škodljive snovi povzroči zdravstvene težave, zato je pomembno hitro ukrepanje. Če niste prepričani, kako odstraniti snov, je bolje poklicati veterinarja, kot pa uporabiti napačen izdelek in stanje še poslabšati.

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Prepogosto kopanje lahko povzroči težave

Velika napaka številnih lastnikov je prepričanje, da bo pogostejše kopanje pomenilo bolj zdravo mačko. V resnici je lahko učinek nasproten. Mačja koža proizvaja naravna olja, ki pomagajo ohranjati dlako mehko in kožo zaščiteno. Prepogosto umivanje lahko ta zaščitni sloj odstrani, posledica pa so lahko suha koža, srbenje ali draženje. Po priporočilih organizacije International Cat Care je pri večini mačk bolj pomembno redno krtačenje kot pogosto kopanje. S tem odstranimo odmrlo dlako, zmanjšamo nastanek vozlov in pomagamo preprečevati težave s kožuhom.

icon-expand Bolj pomembno je redno česanje kot kopanje. FOTO: Adobe Stock

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Kako pravilno okopati mačko, ko je to potrebno?

Če je kopanje neizogibno, je pomembno, da ga izvedemo čim bolj mirno. Večina mačk vode ne mara, zato lahko nepravilna priprava povzroči močan stres. Pri kopanju pomaga: - uporabiti mlačno vodo, - pripraviti vse pripomočke pred začetkom, - uporabiti samo šampon, namenjen mačkam, - paziti, da voda ne pride v ušesa, - mačko po kopanju dobro osušiti. Veterinarji opozarjajo, da človeški šamponi niso primerni za mačke, saj imajo drugačno sestavo kože. Izdelek za ljudi lahko povzroči draženje ali poruši naravno ravnovesje kože.

icon-expand Če je kopanje neizogibno, je pomembno, da ga izvedemo čim bolj mirno. FOTO: Adobe Stock

Nekatere mačke potrebujejo več nege kot druge

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Pri nekaterih pasmah je dodatna pomoč pri negi pomembnejša. Dolgodlake mačke imajo več težav z vozli, medtem ko mačke brez dlake potrebujejo posebno nego kože. Tudi starejše živali pogosto potrebujejo pomoč lastnika, saj se zaradi manjše gibljivosti težje očistijo na vseh delih telesa. Po priporočilih strokovnjakov iz Royal Veterinary College je pri negi pomembno opazovati spremembe. Nenadna mastna dlaka, neprijeten vonj, praskanje ali spremembe na koži niso vedno samo higienski problem, ampak lahko kažejo tudi na zdravstveno težavo. Najboljša nega mačke zato ni tista, ki vključuje največ kopanja, ampak tista, ki je prilagojena njenim dejanskim potrebam. Zdrava mačka, ki se normalno čisti, običajno potrebuje predvsem kakovostno prehrano, redno krtačenje in pozornega lastnika, ki hitro opazi morebitne spremembe.

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