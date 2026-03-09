V Sloveniji poznamo 16 vrst klopov , najbolj razširjen je gozdni oziroma navadni klop (Ixodes ricinus), ki je razširjen po vsej državi. Klope najdemo povsod, kjer so prisotni njihovi gostitelji - torej v gozdovih, na gozdnih robovih, travnikih in vrtovih, je dejala biologinja s Prirodoslovnega muzeja Tea Knapič .

Pogostost KME je največja na Gorenjskem, Koroškem, Notranjskem in v ljubljanski regiji, pogostost lymske borelioze pa na Goriškem, Gorenjskem in v mursko-soboški regiji.

Previdno v naravi in tudi na domačem vrtu - klopi so namreč tudi tam.

Pred vbodi klopov se lahko zaščitimo s primernimi oblačili in repelenti. Knapič svetuje oblačila svetlih barv, dolge hlače z nogavicami čez hlačnice, majico z dolgimi rokavi in čim višjim ovratnikom ter zaprto obutev. Repelente pa je po njenih besedah priporočljivo nanašati na oblačila in ne na kožo. Po prihodu iz narave ali vrta je treba pregledati celotno telo in čim prej odstraniti morebitne klope.

Knapič je ocenila, da bo letošnja sezona klopov podobna lanski, kar pomeni, da jih bo razmeroma veliko. Klopi sicer postanejo dejavni, ko se temperatura tal dvigne nad šest stopinj Celzija in ob zadostni vlagi. Klopov je tako največ spomladi, poletna suša in vročina zmanjšata njihovo aktivnost, nato pa postanejo bolj aktivni jeseni.