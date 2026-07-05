Zakaj lastovke izberejo fasade
Kot navajajo strokovne organizacije za varstvo ptic, lastovke izbirajo mesta, ki so:
- zaščitena pred dežjem in vetrom,
- dovolj visoko od tal,
- blizu odprtih površin za lovljenje insektov.
Fasade in napušči hiš jim zato predstavljajo idealno okolje za gnezdenje.
Zakonska zaščita lastovk v Sloveniji
Pristojne institucije za varstvo narave v Sloveniji še opozarjajo, so vse vrste lastovk zakonsko zaščitene. To pomeni:
- gnezd ni dovoljeno odstranjevati v času gnezdenja,
- ptic ni dovoljeno vznemirjati ali uničevati njihovih gnezd,
- posegi so dovoljeni le zunaj gnezditvene sezone in z dovoljenji.
Kot poudarjajo strokovnjaki, gre za pomemben del ohranjanja naravnega ravnovesja, saj lastovke uničujejo velike količine insektov.
Kako zaščititi fasado brez škode za ptice
1. Fizična zaščita na fasadi
Najbolj učinkovite rešitve so:
- zaščitne mreže,
- letvice ali odbojne police pod mestom gnezdenja,
- gladke površine, kjer se blato ne oprime.
Te rešitve pticam ne škodujejo, hkrati pa jim preprečijo dostop do izbranega mesta.
2. Preventivni ukrepi pred gnezdenjem
Kot navajajo strokovni viri za varstvo ptic, je ključni trenutek pred začetkom gnezdenja. Takrat lahko:
- očistimo in zapremo potencialna mesta,
- namestimo fizične ovire,
- preprečimo ponovno naselitev.
Ko je gnezdo že aktivno, ukrepanje ni dovoljeno.
3. Zaščita pred iztrebki
Če lastovke že gnezdijo, je priporočljivo:
- namestiti zaščitno polico pod gnezdo,
- redno čistiti okolico pod gnezdom,
- ne odstranjevati gnezda, temveč zaščititi površino.
Sožitje s pticami kot dolgoročna rešitev
Kot poudarjajo strokovnjaki za varstvo ptic, je cilj ukrepov predvsem sožitje med ljudmi in naravo. Lastovke so koristne, saj zmanjšujejo število insektov, zato jih je smiselno ohraniti v okolju, kjer ne povzročajo večjih težav.
Z nekaj premišljenimi ukrepi lahko zaščitimo fasado in hkrati omogočimo pticam, da varno nadaljujejo svoj naravni življenjski cikel.
Viri: GOV.SI, DOPPS, Zavod RS za varstvo narave
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