Fasade in napušči hiš jim zato predstavljajo idealno okolje za gnezdenje .

Kot navajajo strokovne organizacije za varstvo ptic, lastovke izbirajo mesta, ki so:

Kot poudarjajo strokovnjaki, gre za pomemben del ohranjanja naravnega ravnovesja, saj lastovke uničujejo velike količine insektov .

- posegi so dovoljeni le zunaj gnezditvene sezone in z dovoljenji.

Pristojne institucije za varstvo narave v Sloveniji še opozarjajo, so vse vrste lastovk zakonsko zaščitene. To pomeni:

Ko je gnezdo že aktivno, ukrepanje ni dovoljeno .

Kot navajajo strokovni viri za varstvo ptic, je ključni trenutek pred začetkom gnezdenja . Takrat lahko:

Te rešitve pticam ne škodujejo, hkrati pa jim preprečijo dostop do izbranega mesta.

- gladke površine, kjer se blato ne oprime.

Če lastovke že gnezdijo, je priporočljivo:

Kot poudarjajo strokovnjaki za varstvo ptic, je cilj ukrepov predvsem sožitje med ljudmi in naravo. Lastovke so koristne, saj zmanjšujejo število insektov, zato jih je smiselno ohraniti v okolju, kjer ne povzročajo večjih težav.

Z nekaj premišljenimi ukrepi lahko zaščitimo fasado in hkrati omogočimo pticam, da varno nadaljujejo svoj naravni življenjski cikel.