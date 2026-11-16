Ali mačka pozabi svojega lastnika po nekaj mesecih?

Dobra novica za vse ljubitelje mačk je, da daljša odsotnost še ne pomeni, da bo žival pozabila svojega človeka. Natančnega roka, po katerem bi mačka pozabila določeno osebo, znanstveniki še niso določili. Raziskave pa kažejo, da mačke prepoznavajo ljudi, ki jih dobro poznajo, tudi če se ne odzovejo vedno tako navdušeno, kot bi pričakovali. Britanska dobrodelna organizacija za pomoč živalim PDSA pojasnjuje, da mačke ljudi prepoznavajo predvsem s pomočjo vonja in zvoka. Pomemben je tudi glas lastnika, ki ga lahko razlikujejo od glasov neznancev. Zato mačka, ki se po vaši vrnitvi obnaša zadržano, ni nujno pozabila, kdo ste.

icon-expand Pri mačkah je treba razlikovati med kratkoročnim in dolgoročnim spominom. FOTO: Adobe Stock

Kako dolgo mačka ohrani spomin na človeka?

Pri mačkah je treba razlikovati med kratkoročnim in dolgoročnim spominom. Prvi jim pomaga pri vsakodnevnih opravilih, denimo pri iskanju hrane ali pomnjenju poti skozi stanovanje. Dolgoročni spomin pa jim omogoča, da ohranijo informacije o ljudeh, krajih in izkušnjah. Italijanski časnik La Stampa v svoji rubriki o živalih navaja, da lahko mačke ljudi prepoznajo tudi po več letih ločenosti. Vendar natančnega časovnega obdobja ni mogoče posplošiti na vse mačke. Na obstojnost spomina lahko vplivajo moč vezi, pogostost stikov in izkušnje, ki jih žival povezuje z določeno osebo. Številka 16 ur, ki se pogosto pojavlja v spletnih zapisih o mačjem spominu, zato ne pomeni, da mačka po tem času pozabi človeka. Takšna ocena se nanaša na določene vidike kratkoročnega spomina in je ni mogoče enačiti z dolgoročnim prepoznavanjem ljudi.

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Mačke si zapomnijo tudi glas svojega človeka

Mačke svet zaznavajo drugače kot ljudje. Pri prepoznavanju se močno zanašajo na vonj in zvok, zato jim lahko znan glas pomeni več kot videz obraza. To potrjuje tudi raziskava, objavljena leta 2013 v znanstveni reviji Animal Cognition. Japonski raziskovalki Atsuko Saito in Kazutaka Shinozuka sta proučevali odzive dvajsetih domačih mačk na glasove njihovih lastnikov in glasove neznancev. Ugotovili sta, da mačke razlikujejo glas svojega lastnika od drugih glasov, čeprav se na klic pogosto ne odzovejo izrazito. Prav zato mačje navidezne ravnodušnosti ne smemo zamenjati za pozabljivost. Žival vas lahko prepozna, vendar se odloči, da bo še naprej počivala na kavču.

icon-expand Mačke svet zaznavajo drugače kot ljudje. FOTO: Adobe Stock

Ali mačka pogreša lastnika, ko ga ni doma?

Tudi to vprašanje ni tako preprosto, kot se zdi. Mačke imajo lahko tesne vezi z ljudmi in njihova prisotnost vpliva na vedenje živali. Vendar je težko z gotovostjo ugotoviti, ali mačka odsotnost doživlja enako kot človek. Raziskava, objavljena leta 2017 v znanstveni reviji PLOS ONE, je pokazala, da so mačke po štirih urah ločenosti od lastnika ob ponovnem srečanju pogosteje predle in se pretegovale kot po polurni odsotnosti. Raziskovalci so ugotovili, da se je po daljši ločitvi povečala njihova želja po družabnem stiku. Študija pa ni dokazala, da so mačke med odsotnostjo nujno občutile žalost ali da imajo enak občutek za čas kot ljudje. To pomeni, da je odnos med mačko in lastnikom lahko pomemben, čeprav se navezanost ne kaže vedno z očitnim navdušenjem. Nekatere mačke se po vrnitvi človeka takoj približajo, druge pa potrebujejo nekaj časa, preden znova poiščejo njegovo družbo.

Kako mački olajšati daljšo odsotnost?

Če se odpravljate na dopust ali morate za nekaj časa živeti drugje, lahko z nekaj preprostimi ukrepi poskrbite, da bo mačka lažje sprejela spremembo. Ohranite ustaljeno rutino. Poskrbite, da bo mačka dobivala hrano ob približno enakih urah in imela na voljo svežo vodo ter čist mačji straniščni prostor. Prosite za pomoč osebo, ki jo mačka pozna. Redni obiski znanega človeka lahko zmanjšajo stres zaradi spremembe. Pustite ji znane predmete. Odeja ali kos oblačila z vašim vonjem lahko pomaga ohraniti občutek domačnosti. Ob vrnitvi ji dajte čas. Mačke ne silite v objem ali božanje, če se želi najprej umakniti. Počakajte, da sama pokaže zanimanje za stik. Če se mačka po vaši vrnitvi nekaj časa vede drugače, to samo po sebi še ne pomeni, da vas je pozabila. Sprememba okolja, stres in drugačen dnevni ritem lahko vplivajo na njeno vedenje. Mačke morda ne pokažejo vedno, kako pomembni smo jim, vendar to še ne pomeni, da so njihove vezi s človekom šibke. Če ste z mačko dolga leta gradili odnos, je malo verjetno, da bi ga izbrisala že nekajtedenska odsotnost. Natančnega roka, po katerem bi vas pozabila, ni, zato je veliko pomembneje, da ji tudi po vrnitvi ponudite mir, varnost in čas.

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