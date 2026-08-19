Laser pri mački sproži lovski nagon, vendar brez končnega uspeha

Majhna rdeča pika, ki hitro beži po tleh ali steni, pri mački skoraj vedno sproži naravni lovski odziv. Zenice se razširijo, telo se pripravi na skok, rep začne migati, žival pa začne slediti vsakemu premiku. Težava nastane na koncu igre. Pri običajnem lovu mačka sledi plenu, ga ujame in s tem zaključi celoten vedenjski krog. Pri laserskem kazalniku tega zadnjega dela ni. Kot pojasnjujejo strokovnjaki iz organizacije International Cat Care, je za mačke pomembno, da imajo pri igri možnost zasledovanja, napada in tudi občutka nagrade. Če se igra vedno konča brez ulova, lahko pri nekaterih živalih povzroči frustracijo.

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Mačka potrebuje občutek, da je nekaj dosegla

Pri živalih je pomemben občutek uspeha. Ko mačka ujame igračo, miš ali predmet, ki ga lovi, dobi potrditev svojega vedenja. Prav ta trenutek ji pove, da je bil lov smiseln. Pri laserskem kazalniku mačka porabi veliko energije za lov, vendar na koncu ne dobi ničesar. Rdeča pika izgine, plen pa nikoli ni ujet. Veterinarski strokovnjaki pogosto poudarjajo, da igra ni samo fizična aktivnost, ampak tudi miselna vaja. Mačka mora imeti možnost uporabiti svoje naravne sposobnosti – opazovanje, približevanje, skok in prijem.

icon-expand Laser pri mački sproži lovski nagon, vendar brez končnega uspeha FOTO: Adobe Stock

Ali je laserski kazalnik popolnoma neprimeren za mačke?

Ni nujno. Nekateri strokovnjaki menijo, da občasna uporaba laserskega kazalnika sama po sebi ni težava, če je igra pravilno izvedena. Pomembno je, da se igra ne konča vedno z neuspehom. Lastniki lahko po nekaj minutah lovljenja rdeče pike mački ponudijo pravo igračo, ki jo lahko ujame, na primer plišasto miš, žogico ali igračo na palici. Tako mačka dobi tudi zadnji del lovskega procesa – občutek, da je nekaj ujela. Kot piše britanska organizacija Cats Protection, so najbolj primerne igrače tiste, ki mački omogočajo posnemanje naravnega lova in vključujejo tako gibanje kot tudi možnost fizičnega stika s predmetom.

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Katere igrače so za mačke boljša izbira?

Za večino mačk so primernejše igrače, pri katerih lahko uporabijo svoje naravne sposobnosti. Med boljše izbire sodijo: - igrače na palici, ki posnemajo gibanje ptic ali miši, - mehke igrače, ki jih lahko mačka prime in ugrizne, - žogice, ki jih lahko lovi po prostoru, - miselne igrače, pri katerih mora poiskati priboljšek, - tuneli in skrivališča za raziskovanje. Takšne igre mački omogočajo več nadzora in bolj posnemajo vedenje, ki bi ga uporabljala tudi v naravi.

icon-expand Vsaka mačka se na igro odziva drugače. FOTO: Adobe Stock

Znaki, da igra mački povzroča stres

Vsaka mačka se na igro odziva drugače. Nekatere bodo po lovljenju laserja mirne in zadovoljne, druge pa lahko postanejo nemirne.

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Lastniki naj bodo pozorni na vedenje po igri. Opozorilni znaki so lahko: - nemirno iskanje rdeče pike tudi po koncu igre, - pogosto gledanje v prazne stene ali tla, - povečana razdražljivost, - lovljenje svetlobe ali senc, - težave s sprostitvijo. Po priporočilih organizacije Blue Cross, ki nudi veterinarske nasvete za dobrobit živali v Veliki Britaniji, mora igra pri mački spodbujati naravno vedenje in ji ne sme povzročati nepotrebnega stresa.

icon-expand Najboljša igra je tista, ki posnema naravo. FOTO: Shutterstock

Najboljša igra je tista, ki posnema naravo

Mačke niso samo živali, ki potrebujejo gibanje, ampak tudi živali z močnim lovskim nagonom. Dobra igra jim omogoča, da sledijo plenu, ga napadejo in ga na koncu tudi "premagajo". Laserski kazalnik zato ni nujno prepovedana igrača, vendar ne bi smel biti edina oblika igre. Če ga uporabljate, je najbolje, da igro zaključite s predmetom, ki ga mačka lahko dejansko ujame. Pri mački ni pomembno samo, koliko se premika, ampak tudi, ali ima občutek, da je pri igri nekaj dosegla. Prav ta zaključek naredi igro za žival smiselno in zadovoljivo.

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