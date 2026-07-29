Iz zagrebškega živalskega vrta prihaja žalostna novica. Mladi afriški lev Uganda je napadel levinjo Tayri in jo usmrtil, čeprav naj bi se po navedbah zaposlenih živali pred tem dobro razumeli.

Levinja in lev sta v Zagreb prispela pred manj kot tremi tedni v okviru evropskega vzrejnega programa za ohranjanje ogroženih afriških levov. Sprva sta bila nastanjena ločeno, nato pa so ju po obdobju prilagajanja združili v skupen prostor, poroča net.hr.

V živalskem vrtu so sporočili, da so takoj po dogodku sprejeli vse potrebne varnostne ukrepe za zaščito ljudi in živali. Zakaj je prišlo do napada, za zdaj ni znano, zato bodo okoliščine tragedije raziskali skupaj s strokovnjaki iz drugih ustanov.