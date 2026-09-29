Lewis Hamilton se je spomnil Roscoeja
Lewis Hamilton je ob fotografijah iskreno zapisal, da je bilo leto brez njegovega najboljšega prijatelja težko. Priznal je, da ni dneva, ko si ne bi želel, da bi bil Roscoe še vedno ob njem.
"Vsak dan pomislim nanj in na Coco," je zapisal dirkač in dodal, da je kljub žalosti predvsem hvaležen za čas, ki ga je preživel z njima.
Kot poroča Motorsport.com, je Hamilton fotografije objavil prav na prvo obletnico Roscoejeve smrti, saj je priljubljeni angleški buldog umrl 28. septembra 2025.
Roscoe je bil pomemben del njegovega življenja
Hamilton je Roscoeja posvojil leta 2013, pes pa je z leti postal dobro poznan tudi ljubiteljem formule ena. Pogosto je spremljal svojega lastnika na dirkah in se pojavljal na fotografijah, ki jih je Hamilton objavljal na družbenih omrežjih.
Roscoe je septembra lani resno zbolel za pljučnico. Po štirih dneh zdravljenja se je moral Hamilton odločiti za uspavanje psa. Roscoe je umrl v njegovem naročju, kar je dirkač opisal kot eno najtežjih odločitev v svojem življenju, poroča BBC Sport.
Ob fotografijah se danes tudi nasmehne
Čeprav je spomin na izgubo še vedno boleč, je Hamilton tokrat izpostavil predvsem lepe trenutke. Ob gledanju starih fotografij in videoposnetkov se je, kot je zapisal, iskreno smejal in nasmihal ob spominih na skupne dogodivščine.
"Hvaležen sem za čas, ki sem ga delil z njima, in za to, da sta bila del mojega življenja," je zapisal.
Hamilton se je spomnil tudi svoje druge psičke Coco, ki je umrla pred Roscoejem.
Hvala vsem za ljubezen in podporo
Posebno mesto v njegovem zapisu je namenjeno tudi oboževalcem. Hamilton se jim je zahvalil za vso ljubezen in podporo, ki so jo Roscoeju izkazovali skozi leta.
Viri: Motorsport.com, Formula 1, BBC Sport, Sky Sport
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