Lewis Hamilton je ob fotografijah iskreno zapisal, da je bilo leto brez njegovega najboljšega prijatelja težko. Priznal je, da ni dneva, ko si ne bi želel, da bi bil Roscoe še vedno ob njem.

"Vsak dan pomislim nanj in na Coco," je zapisal dirkač in dodal, da je kljub žalosti predvsem hvaležen za čas, ki ga je preživel z njima.

Kot poroča Motorsport.com, je Hamilton fotografije objavil prav na prvo obletnico Roscoejeve smrti, saj je priljubljeni angleški buldog umrl 28. septembra 2025.