Kako naredimo zimsko zavetje za žuželke?

Zimsko zavetje za žuželke, v angleščini imenovano 'bug snug', je kup naravnih vrtnih ostankov, ki živalim ponuja zaščito pred mrazom, vetrom in dežjem. V njem se lahko skrivajo pikapolonice, tenčičarice in druge drobne živali, ki prezimujejo v različnih razvojnih obdobjih. Britansko Kraljevo hortikulturno združenje (Royal Horticultural Society) priporoča, da na vrtu ohranimo del odmrlih stebel, listja in lesa, saj ti materiali zagotavljajo pomembna skrivališča za prostoživeče živali. Za izdelavo ne potrebujemo posebnega orodja. Izberemo miren kotiček ob živi meji, pod grmovjem ali za vrtno lopo, kjer zavetje ne bo napoti.

icon-expand Jesensko pospravljanje vrta ne pomeni, da moramo odstraniti prav vse rastlinske ostanke. FOTO: Shutterstock

Katere materiale uporabimo?

Najprej zberemo nekaj naravnih ostankov, ki so po jesenskem pospravljanju običajno pri roki: - Odpadlo listje za zaščito pred mrazom in ustvarjanje skrivališč. - Suha stebla trajnic, v katerih lahko prezimujejo nekatere žuželke. - Drobne vejice in veje, ki ustvarijo stabilno ogrodje. - Kose neobdelanega lesa in lubja, ki zagotovijo dodatne kotičke. - Manjšo količino suhe trave, pomešane z listjem in vejicami. Organizacija Woodland Trust opozarja na pomen kupov listja in lesa za živali na vrtu. Takšni kotički ne ponujajo le zavetja, temveč omogočajo tudi razvoj drobnih organizmov, ki sodelujejo pri razkrajanju rastlinskih ostankov.

icon-expand Za zimsko zatočišče ne potrebujemo veliko prostora ali denarja. FOTO: Adobe Stock

Zavetje sestavimo v nekaj preprostih korakih

Na tla položimo nekaj vejic, nato dodamo listje, suha stebla in manjše kose lesa. Materiala ne stiskamo premočno, saj morajo med njim ostati manjše odprtine, v katerih se živali lahko skrijejo. Na vrh položimo nekaj vej, ki bodo deloma zaščitile notranjost pred dežjem. Pomembno je, da zavetja ne ovijemo v plastiko in vanj ne dodajamo rastlin, ki so bile obdelane s kemičnimi sredstvi. Preveč mokra, zbita plast sveže pokošene trave prav tako ni primerna, saj se lahko začne razkrajati na neustrezen način. Naravoslovni muzej v Londonu (Natural History Museum) pri ustvarjanju življenjskih prostorov za prostoživeče živali poudarja vrednost lesa, lubja in drugih naravnih materialov. Z njihovim kombiniranjem na vrtu ustvarimo različne kotičke, primerne za različne vrste živali.

icon-expand Majhen kotiček za bolj živahen vrt. FOTO: Adobe Stock

Kako lahko pticam pomagamo še drugače?

Pticam ne pomagamo le s hranjenjem. Kupi listja in vej jim omogočajo, da med rastlinskimi ostanki iščejo drobne nevretenčarje. Pozimi jim koristijo tudi grmovnice z jagodami, dostop do čiste vode in primerna mesta za gnezdenje. Britansko Kraljevo društvo za zaščito ptic (Royal Society for the Protection of Birds) priporoča, da na vrtu ohranimo naravne vire hrane in zavetja. Zato zdravih stebel trajnic ne režimo vseh že jeseni, semenske glavice pa lahko pustimo na rastlinah, kjer so pticam na voljo kot hrana. Pri pospravljanju bodimo previdni tudi pri premikanju kupov lesa in listja, saj se v njih lahko že skrivajo prezimujoče živali.

Majhen kotiček za bolj živahen vrt

Za zimsko zatočišče ne potrebujemo veliko prostora ali denarja. Dovolj je, da del listja pustimo pod grmovjem, suha stebla ohranimo do pomladi in iz vejic oblikujemo majhen kup. Tako bomo koristno uporabili vrtne ostanke ter živalim ponudili prostor za prezimovanje. Vrt bo ostal urejen, hkrati pa bo prijaznejši do narave.

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