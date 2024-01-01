Psi ližejo svoje tačke iz več razlogov. Pogosto to počnejo zato, da bi jih očistili. Toda če vaš pes nenehno ali celo agresivno liže tace, je to lahko znak težav. Povsem mogoče je, da gre za okužbo z zajedalci ali pa poškodbo. Preberite, kako se v tem primeru ustrezno odzvati.
Neverjetna povezava med vami in vašim kosmatincem presega pričakovanja – vaši ljubljenčki čutijo vaš stres. Odkrijte, zakaj in kako psi posnemajo naša čustvena stanja, od srčnega utripa do vonja, ter kaj lahko storite, da ustvarite mirno in srečno okolje za oba.
Mrzle zime niso neugodne samo za ljudi, ampak tudi za hišne ljubljenčke. Poskrbite, da v hladnem vremenu vašega psa ne bo zeblo, tako da mu omogočite bivanje v toplem prostoru. Ker vsak pes potrebuje tudi dnevno aktivnost na prostem, se morda sprašujete, ali ga je takrat morda smiselno obleči?
Vprašanje pasjih sanj že stoletja navdušuje in vznemirja lastnike psov, sodobna znanost pa nam končno ponuja nekaj odgovorov, ki razkrivajo, da je sanjski svet naših hišnih ljubljenčkov bogatejši in kompleksnejši, kot smo morda mislili.
Dva mlada samčka, ki sta prebolela mačjo kugo, sta dobila varen in topel dom. S skupnimi močmi nam je uspelo, saj je mucka opazila prijazna posvojiteljica.
Pozimi psi potrebujejo posebno zaščito. Odkrijte, kako jih obleči, zaščititi tačke in prepoznati znake hipotermije.
Kampanja 'Petarde? Ne, hvala!' opozarja na uničujoče posledice pirotehnike za živali. Izognite se pokom in prispevajte k tišjemu, varnejšemu decembru za vse. Odgovornost je naša.
To je neverjetna zgodba mačka Shadowa, ki je preživel 5 mesecev v kanadski divjini in se čudežno vrnil domov. Maček je julija letos pobegnil iz avtodoma na enem od počivališč v Kanadskem Skalnem gorovju, skoraj pet mesecev pozneje pa so ga uspeli izslediti in ujeti. Za božič bo maček že v naročju svojega lastnika.
Psi imajo svoje edinstvene načine izražanja hvaležnosti in ljubezni. Poglejte, katera njihova vedenja so dokaz, da ste zanje najpomembnejši del njihovega sveta.
Glasba ima lahko močan vpliv na počutje psov in mačk, kar potrjujejo tudi številni strokovnjaki. Da ima glasba tako velik vpliv na psa, pa je spoznala tudi novinarka BBC, ki je uspela s pomočjo klasične glasbe umiriti svojo psičko, ki je z lajanjem in tuljenjem motila sosede v bloku.
V zadnjih letih ali bolje rečeno desetletjih je naravno božično smrečico marsikdo zamenjal za umetno jelko iz plastike, in čeprav so razlogi za to odločitev predvsem praktične narave, prijetnega vonja, ki naznanja prihod božiča, ta ne more nadomestiti. Mnenja so vedno deljena, tako umetno kot naravno božično drevesce ima svoje prednosti in slabosti. Pa ste se kdaj vprašali, ali je naravna božična smreka lahko za vašega hišnega ljubljenčka strupena?
Znanstveno dokazano je, da domače živali lahko pozitivno vplivajo na naše razpoloženje, stik z domačim ljubljenčkom pa ima tako zdravstvene kot socialne koristi. Toda raziskave kažejo tudi, da si ljudje žival ponavadi izberemo glede na svojo osebnost. Preverite, katera pripada vam.