Živali
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

Zakaj listi rastlin v tem času postanejo rumeni? Vzroki in rešitve
Zakaj listi rastlin v tem času postanejo rumeni? Vzroki in rešitve

Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela

Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo

Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?

Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?

Psi ližejo svoje tačke iz več razlogov. Pogosto to počnejo zato, da bi jih očistili. Toda če vaš pes nenehno ali celo agresivno liže tace, je to lahko znak težav. Povsem mogoče je, da gre za okužbo z zajedalci ali pa poškodbo. Preberite, kako se v tem primeru ustrezno odzvati.

Pes čuti vaš stres: zakaj ga prepozna in kako to vpliva nanj

Neverjetna povezava med vami in vašim kosmatincem presega pričakovanja – vaši ljubljenčki čutijo vaš stres. Odkrijte, zakaj in kako psi posnemajo naša čustvena stanja, od srčnega utripa do vonja, ter kaj lahko storite, da ustvarite mirno in srečno okolje za oba.

Je oblačenje psov pozimi res potrebno?
Je oblačenje psov pozimi res potrebno?

Mrzle zime niso neugodne samo za ljudi, ampak tudi za hišne ljubljenčke. Poskrbite, da v hladnem vremenu vašega psa ne bo zeblo, tako da mu omogočite bivanje v toplem prostoru. Ker vsak pes potrebuje tudi dnevno aktivnost na prostem, se morda sprašujete, ali ga je takrat morda smiselno obleči?

Ste vedeli, da vaš pes sanja?
Ste vedeli, da vaš pes sanja?

Vprašanje pasjih sanj že stoletja navdušuje in vznemirja lastnike psov, sodobna znanost pa nam končno ponuja nekaj odgovorov, ki razkrivajo, da je sanjski svet naših hišnih ljubljenčkov bogatejši in kompleksnejši, kot smo morda mislili.

Uspelo nam je! Mucka sta dobila nov dom
Uspelo nam je! Mucka sta dobila nov dom

Dva mlada samčka, ki sta prebolela mačjo kugo, sta dobila varen in topel dom. S skupnimi močmi nam je uspelo, saj je mucka opazila prijazna posvojiteljica.

Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode

Pozimi psi potrebujejo posebno zaščito. Odkrijte, kako jih obleči, zaščititi tačke in prepoznati znake hipotermije.

Ko se ljudje veselimo, živali trpijo: resnica, ki je ne smemo ignorirati

Kampanja 'Petarde? Ne, hvala!' opozarja na uničujoče posledice pirotehnike za živali. Izognite se pokom in prispevajte k tišjemu, varnejšemu decembru za vse. Odgovornost je naša.

Maček, ki je 5 mesecev preživel v kanadski divjini
Maček, ki je 5 mesecev preživel v kanadski divjini

To je neverjetna zgodba mačka Shadowa, ki je preživel 5 mesecev v kanadski divjini in se čudežno vrnil domov. Maček je julija letos pobegnil iz avtodoma na enem od počivališč v Kanadskem Skalnem gorovju, skoraj pet mesecev pozneje pa so ga uspeli izslediti in ujeti. Za božič bo maček že v naročju svojega lastnika.

Tako pes pokaže, da vas ima resnično rad
Tako pes pokaže, da vas ima resnično rad

Psi imajo svoje edinstvene načine izražanja hvaležnosti in ljubezni. Poglejte, katera njihova vedenja so dokaz, da ste zanje najpomembnejši del njihovega sveta.

Glasba in živali: travmirano psičko umirili zvoki klavirja
Glasba in živali: travmirano psičko umirili zvoki klavirja

Glasba ima lahko močan vpliv na počutje psov in mačk, kar potrjujejo tudi številni strokovnjaki. Da ima glasba tako velik vpliv na psa, pa je spoznala tudi novinarka BBC, ki je uspela s pomočjo klasične glasbe umiriti svojo psičko, ki je z lajanjem in tuljenjem motila sosede v bloku.

Ali so božična drevesa za hišne ljubljenčke strupena?
Ali so božična drevesa za hišne ljubljenčke strupena?

V zadnjih letih ali bolje rečeno desetletjih je naravno božično smrečico marsikdo zamenjal za umetno jelko iz plastike, in čeprav so razlogi za to odločitev predvsem praktične narave, prijetnega vonja, ki naznanja prihod božiča, ta ne more nadomestiti. Mnenja so vedno deljena, tako umetno kot naravno božično drevesce ima svoje prednosti in slabosti. Pa ste se kdaj vprašali, ali je naravna božična smreka lahko za vašega hišnega ljubljenčka strupena?

To vaša izbira najljubše živali pove o vas

Znanstveno dokazano je, da domače živali lahko pozitivno vplivajo na naše razpoloženje, stik z domačim ljubljenčkom pa ima tako zdravstvene kot socialne koristi. Toda raziskave kažejo tudi, da si ljudje žival ponavadi izberemo glede na svojo osebnost. Preverite, katera pripada vam.

