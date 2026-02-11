Naredili ste raziskavo, pretehtali vse svoje možnosti in našli psa, ki je pravi za vas oziroma za vašo družino. Čestitke! Zdaj, ko čakate trenutek, ko boste kosmatinca lahko pripeljali domov, pa je čas, da ugotovite, kako ga boste poimenovali. Nočete namreč izbrati imena, ki mu ne ustreza, zmede druge hišne ljubljenčke ali ga je težko poklicati v parku. Preden izberete ime za svojega psa, premislite o nekaj koristnih nasvetih, s pomočjo katerih boste izbrali ime, ki je najbolj smiselno za vas in vašega novega družinskega člana.

Imena s samoglasniki spremenijo ton, ko pokličete svojega psa. To je pomembno, ker psi razlikujejo frekvenčna območja na veliko višji ravni kot mi. S samoglasnikom pa je zelo enostavno pritegniti njihovo pozornost, pojasnjujejo strokovnjaki.

Dolgim imenom se je treba izogibati, medtem ko je idealna dolžina pasjega imena iz dveh zlogov. Da bi ugotovili, ali gre ime zlahka z jezika, ga nekajkrat zapored izgovorite in hitro boste vedeli, ali je pravi, ali vam bo povzročalo preglavice.

Piki, Bobi, Medo, Rex ... To je le nekaj imen, ki jih pogosto slišimo v parku med lastniki psov. Da bi se izognili takšni zmedi, izberite ime, ki je edinstveno. Tako bo vaš pes poznal razliko med njegovim imenom in drugimi psi v bližini. Seveda pa imejte v mislih tudi pasmo, niso vsa imena primerna za vse pasme.

Najboljša pasja imena so tista, ki so smiselna ali prikazujejo del osebnosti vašega psa. Ne pozabite, da boste vi in vaša družina to ime uporabljali še mnogo let. Toda to verjetno ne pomeni, da bo to edino ime za vašega mladiča, tudi vzdevki se bodo sčasoma nakopičili. V čast ljubezni, ki jo čutimo do naših psov, smo zbrali številna pasja imena, ki pomenijo ljubezen – v vseh njenih oblikah in bi jih morda želeli upoštevati za svojega novega ljubljenčka. Dodali smo še imena, ki pomenijo prijateljstvo. Pes je na koncu koncev zares človekov najboljši prijatelj.