Čeprav se na prvi pogled zdi, da so testenine nedolžen prigrizek, strokovnjaki opozarjajo, da odgovor ni tako preprost.

So testenine za psa nevarne?

Kot piše TheSprucePets, so navadne, kuhane testenine za večino psov nestrupene, saj so narejene iz zelo osnovnih sestavin, kot so moka, voda in jajca. Zato majhna količina kuhanih testenin psu običajno ne škoduje. Podobno poroča tudi PetMD, ki dodaja, da navadna pasta ne vsebuje snovi, ki bi bile same po sebi škodljive. Vendar pa obenem opozarja, da testenine psu ne nudijo pomembne prehranske vrednosti, zato ne sodijo v njegovo redno prehrano.

Zakaj testenine niso primerne za vsakodnevno pasjo skledo?

Testenine so 'prazne kalorije' Kot poroča PetMD, testenine vsebujejo velik delež ogljikovih hidratov, teh psi resda lahko prebavijo, vendar se hitro kopičijo v telesni maščobi. Prekomerno uživanje testenin lahko zato vodi v prekomerno težo, kar pa je povezano s srčno-žilnimi obolenji, obremenjenimi sklepi ter drugimi zdravstvenimi težavami. Tudi Canine Bible opozarja, da testenine, zlasti iz bele moke, nimajo bistvene prehranske vrednosti za pse in so primerne le kot redka poslastica. Nekateri psi so občutljivi na gluten Kot piše portal Mikopat, se lahko pri psih pojavi intoleranca na gluten ali pšenico, kar se kaže z napihnjenostjo, drisko ali srbečico. V takih primerih je tudi majhna količina običajnih testenin lahko problematična.

icon-expand Česen in čebula sta za pse strupena, saj lahko poškodujeta rdeče krvne celice in povzročita slabokrvnost. Zato naj pes nikoli ne uživa testenin z omako. FOTO: Shutterstock

Največja nevarnost pa niso testenine, ampak omake

Kot poroča PetMD, so omake, ki jih ljudje običajno dodamo testeninam, paradižnikova omaka, pesto, smetanove omake, za pse lahko zelo nevarne. Vsebujejo namreč sestavine, ki so psom škodljive ali celo strupene, med njimi:

- česen,

- čebula,

- sol,

- sladkor,

- maslo,

- začimbe. Kot piše Petster, sta česen in čebula za pse strupena, saj lahko poškodujeta rdeče krvne celice in povzročita slabokrvnost. Zato naj pes nikoli ne uživa testenin z omako.

Kaj pa pravi veterinarska stroka?

Kot piše Canine Bible, lahko kuhana navadna testenina občasno pomaga psu, ki okreva po prebavnih težavah, podobno kot riž ali kuhan piščanec. A to velja le za kratkotrajno rabo in izključno po priporočilu veterinarja. Veterinarji nasploh poudarjajo, da mora pasja prehrana temeljiti predvsem na:

- kakovostnih beljakovinah,

- zdravih maščobah,

- vitaminih in mineralih,

- ter uravnoteženi komercialni ali sveži prehrani. Testenine v tej sestavi ne ponujajo nič, kar pes nujno potrebuje, zato niso primerne kot del rednega jedilnika.

Če pes pridno čaka pod mizo, mu raje ponudite kaj bolj primernega: košček kuhanega piščanca, zelenjavo (npr. bučko ali korenje) ali pasje priboljške. Testenine pa naj ostanejo redka izjema.