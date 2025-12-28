Mnogi lastniki psov se sprašujejo, ali njihov ljubljenček zazna, ko so sami pod stresom. Nova raziskovanja potrjujejo, da psi ne le prepoznajo spremembe v našem razpoloženju, temveč so nanje pogosto tudi fiziološko usklajeni. Stran net.hr poroča, da je vez med človekom in psom tako močna, da se lahko živali odzivajo podobno kot njihovi lastniki – od telesnih znakov pa vse do hormonskih odzivov.

Psi zaznajo naše občutke skozi govor telesa in biološke signale

Po besedah dr. Andree Y. Tu, strokovnjakinje za vedenje živali iz Heart of Chelsea Veterinary Group, so psi skozi tisočletja sobivanja z ljudmi razvili izjemno sposobnost branja našega neverbalnega vedenja. Prepoznajo ton glasu, držo, pa tudi drobne fiziološke spremembe, ki spremljajo stres – od napete mimike do sprememb v dihanju. Te zaznave lahko vplivajo na njihove lastne čustvene odzive, zato se pes ob stresnem človeku pogosto počuti podobno napeto, poroča omenjena spletna stran.

Študije, kot poroča Newsweek, potrjujejo, da ko smo mi pod stresom ali tesnobni, obstaja velika verjetnost, da se enako počuti tudi naš kosmatinec. Ta medvrstna povezava, izjemno kompleksna in subtilna, nakazuje, da ljubljenčki niso zgolj opazovalci, ampak tudi akterji v naših čustvenih stanjih, zrcalijoč celo našo raven stresa.

Znanstveni dokazi: usklajen srčni utrip med psom in lastnikom

Pes posluša glasbo

Ena od bolj izstopajočih raziskav iz leta 2024 je proučevala 25 psov in njihovih lastnikov ter ugotovila, da se variabilnost srčnega ritma lastnika in njegovega psa giblje podobno – ko se lastnik sprosti ali napne, s podobno dinamiko reagira tudi pes. Meritve z EKG elektrodami so pokazale, da psi pogosto doživljajo stres v istih trenutkih kot ljudje, kar močno potrjuje čustveno povezanost med njimi.

Oksitocin in kortizol: hormoni, ki razkrivajo povezanost

Dr. Tu pojasnjuje, da odnosi med psom in lastnikom lahko spominjajo na povezavo med materjo in otrokom. Ob pozitivni interakciji se pri obeh sprošča oksitocin, hormon povezanosti. Ena japonska raziskava je pokazala, da se pri lastnikih oksitocin po druženju s psom lahko poveča za kar 300 %, kar dodatno potrjuje izjemno bližino v tem odnosu. Poleg oksitocina pa je pomemben tudi kortizol – hormon stresa – ki se pri psu poviša, ko zazna napetost pri lastniku.

Kako se stres lastnika odraža pri psu?

Psi lahko "kopirajo" naše vedenje, ko smo pod stresom: postanejo nemirni, bolj občutljivi na hrup, lahko se umikajo ali iščejo varno bližino lastnika. Podobno kot ljudje se tudi oni odzivajo s fizičnimi znaki – pospešenim dihanjem, hitrejšim srčnim utripom ali spremembami v drži telesa. Ko opazimo, da se naš pes vede nenavadno, ni nujno, da je sprožilec v okolju; morda se odziva prav na nas. Nenavadno vedenje lahko spremlja tudi izogibanje hrani ali večja občutljivost na dotik, kar strokovnjaki opisujejo kot normalne odzive na emocionalno preobremenjenost, poroča net.hr.

Psi lahko začutijo vaš stres.