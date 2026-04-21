Alya je ena najbolj prepoznavnih slovenskih pop pevk, ki na domači glasbeni sceni uspešno ustvarja že več kot dve desetletji. S svojo energijo, karizmo in številnimi uspešnicami si je ustvarila zvesto občinstvo različnih generacij. Tokrat pa je pevka delila fotografijo na kateri ji družbo delata ljubka psička pomeranca, Teddy in Gucci. "Nedelja je dan za cartanje," je pripisala pevka ob objavi in osvojila številna srca komentatorjev, ki so bili navdušeni nad fotografijo.

Leto 2026 bo za Alyo še posebej zanimivo, saj bo postala ena izmed žirantk v priljubljenem šovu Slovenija ima talent. Gre za pomemben korak v njeni karieri, kjer bo lahko svoje znanje in izkušnje delila z novimi generacijami nastopajočih. Kot sama poudarja, bo pri ocenjevanju iskala tisto posebno iskro, ki loči povprečne od izjemnih talentov. Vsi, ki verjamejo v svoj talent, pa imajo samo še do konca aprila čas, da se prijavijo in stopijo na največji oder v Sloveniji.

Pomeranci so zelo inteligentni, igrivi in izjemno navezani na svoje lastnike. FOTO: Adobe Stock

Pomeranci, znani tudi kot nemški pritlikavi špici, sodijo med najbolj priljubljene majhne pasme psov na svetu. Njihova prepoznavna puhasta dlaka, živahen izraz in igriv značaj hitro osvojijo srca ljubiteljev živali. Kljub svoji majhnosti pa so to psi z izjemno samozavestjo in energijo. Pomeranci izvirajo iz večjih špicev, ki so jih nekoč uporabljali kot delovne pse v severni Evropi. S selektivno vzrejo so sčasoma postali manjši in primerni za družbo človeka. Danes tehtajo le nekaj kilogramov, vendar ohranjajo pogumen in radoveden značaj svojih prednikov. Njihova najbolj izstopajoča lastnost je gosta dvojna dlaka, ki zahteva redno nego. Kožuh je lahko različnih barv, od bele, črne, oranžne pa do bolj redkih odtenkov. Poleg tega imajo značilen "nasmejan" obraz, ki daje vtis stalne dobre volje.

Temperament in vedenje

Pomeranci so zelo inteligentni, igrivi in izjemno navezani na svoje lastnike. Radi so v središču pozornosti in pogosto razvijejo močno vez z družino. Kljub majhnosti so dobri čuvaji, saj hitro opozorijo na dogajanje v okolici. Pomembno je, da jih že zgodaj socializiramo, saj znajo biti nekoliko trmasti ali zaščitniški. Z dosledno, a nežno vzgojo pa postanejo ubogljivi in prijetni spremljevalci.

Nega in življenjski slog

Zaradi bogate dlake pomeranci potrebujejo redno krtačenje, da preprečimo vozlanje in ohranimo zdrav videz kožuha. Prav tako je priporočljivo redno striženje in skrb za higieno. Čeprav so majhni, potrebujejo dovolj gibanja in mentalne stimulacije. Kratki sprehodi, igra in učenje trikov so odlični načini, da ostanejo aktivni in zadovoljni.

Idealni družinski psi

Pomeranci so odlična izbira za ljudi, ki živijo v stanovanju ali nimajo veliko prostora, saj se dobro prilagodijo manjšemu okolju. Hkrati pa zahtevajo veliko pozornosti in družbe, zato niso primerni za lastnike, ki so pogosto odsotni. Zaradi svoje prikupnosti, inteligence in živahnega značaja so pomeranci popolni spremljevalci za vse generacije. So majhni po velikosti, a veliki po srcu in prav zato ostajajo ena izmed najbolj priljubljenih pasem psov tudi danes.