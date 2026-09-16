Družina Obama žaluje za svojo dolgoletno štirinožno spremljevalko. Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je na družbenih omrežjih sporočil, da je poginila njihova psička Sunny, ki je bila pomemben del družine kar 13 let.

Psička, ki je osvojila Belo hišo

Sunny, sicer portugalski vodni pes, se je družini Obama pridružila med drugim predsedniškim mandatom v Beli hiši. Kot je zapisal Barack Obama, so se vanjo takoj zaljubili vsi člani družine, tudi njihov prvi pes Bo, ki je bil enake pasme kot Sunny. Po besedah Baracka Obame je bila Sunny izjemno energična, živahna in radovedna. Navdušeno je tekala po zelenicah Bele hiše, lovila veverice in ptice ter vedno iskala novo dogodivščino. Medtem ko je bil Bo bolj motiviran s priboljški, je Sunny najraje preživljala čas v igri in druženju z ljudmi.

Družina Obama se je za to pasmo odločala zaradi njihove kratke dlake, ki ne povzroča alergij Obamovi hčerki Malii.

Posebna vez z družino

Obama je v čustvenem zapisu poudaril, da je Sunny oboževala njuni hčerki Malio in Sasho, čeprav sta jo kdaj zmotili tudi med počitkom. Rada je spremljala zaposlene in se jim pogosto pridružila pri vsakodnevnih opravilih. Spomnil se je tudi njenih posebnosti. Imela je raje ljudi kot druge pse, z izjemo svojega pasjega prijatelja Boja, do katerega je bila po družinskih besedah zelo zaščitniška.

icon-expand Družina Obama, Sunny (levo) in Bo (desno) FOTO: Profimedia

"Bila je skoraj popolna"

V objavi je Barack Obama zapisal, da je bila Sunny za njihovo družino "skoraj popolna". Opisal jo je kot zvesto, prijazno in vedno pripravljeno na novo pustolovščino. "Zelo jo bomo pogrešali," je zapisal ter dodal, da si predstavlja, da je zdaj ponovno skupaj z Bojem, ki je poginil leta 2021.

Slovo od hišnega ljubljenčka je za mnoge lastnike zelo boleča izkušnja. Ganljiva objava družine Obama je zato v kratkem času pritegnila številne odzive ljudi, ki so tudi sami izgubili svoje zveste štirinožne prijatelje.

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