Bubbles Jackson ni bil zgolj hišni ljubljenček. Bil je stalni spremljevalec enega največjih glasbenikov vseh časov, gost na uradnih dogodkih, sopotnik na turnejah in ena najbolj fotografiranih živali na svetu. Danes, več kot štiri desetletja po rojstvu, pa živi povsem drugačno življenje.

Začetek zgodbe

Bubbles se je skotil leta 1983 v raziskovalnem centru v ameriški zvezni državi Teksas. Kot mladiča ga je v osemdesetih letih kupil Michael Jackson, ki je bil tedaj na vrhuncu svetovne slave. Jackson je bil znan po svoji ljubezni do živali in ekscentričnem življenjskem slogu. Med številnimi eksotičnimi živalmi, ki jih je imel v lasti, je prav Bubbles postal njegov najljubši spremljevalec. Že kmalu je šimpanz začel spremljati pevca praktično povsod. Potoval je z zasebnimi letali, obiskoval snemanja, hotele in celo uradne sprejeme. Leta 1987 sta med turnejo Bad skupaj obiskala župana Osake na Japonskem, kar je postal eden najbolj znanih trenutkov njunega prijateljstva.

icon-expand Michalel Jackson je bil velik ljubitelj eksotičnih živali. FOTO: Profimedia

Življenje v Neverlandu (deželi Nije)

Ko se je Michael Jackson preselil na znameniti ranč Neverland, se je tja preselil tudi Bubbles. Po pričevanjih ljudi iz Jacksonovega kroga je šimpanz živel skoraj kot družinski član. Spal naj bi v posebni posteljici, jedel za mizo, uporabljal kopalnico in se prosto gibal po posestvu. Mediji so bili nad nenavadnim odnosom navdušeni. Bubbles je postal stalnica tabloidov in televizijskih oddaj, njegovo ime pa je postalo sinonim za Jacksonov ekscentrični življenjski slog. V tistem času so krožile tudi zgodbe, da ga je Michael učil plesnih korakov, vključno s slovitim moonwalkom, ter da je imel celo svojega agenta in telesnega stražarja.

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Ko je šimpanz odrasel

Toda šimpanzi niso domače živali. Ko je Bubbles odraščal, je postal vse močnejši. Odrasel samec lahko tehta več kot 75 kilogramov in ima večkrat večjo fizično moč od človeka. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko tudi dobro socializirani šimpanzi postanejo nepredvidljivi. Okoli leta 2003 je postalo jasno, da življenje ob človeku zanj ni več primerno. Zaradi varnostnih razlogov so ga preselili k izkušenemu trenerju živali Bobu Dunnu v Kalifornijo. Michael Jackson ga je še vedno obiskoval, vendar njuno vsakodnevno druženje ni bilo več mogoče.

icon-expand Ko se je Michael Jackson preselil na znameniti ranč Neverland, se je tja preselil tudi Bubbles. FOTO: Profimedia

Selitev v zavetišče

Leta 2005 je Bubbles našel svoj stalni dom v zavetišču Center for Great Apes na Floridi. Gre za eno najuglednejših ameriških ustanov za oskrbo velikih opic, ki so bile nekoč uporabljene v zabavni industriji, laboratorijih ali kot hišni ljubljenčki. Tam je Bubbles prvič dobil možnost živeti bolj naravno življenje v družbi drugih šimpanzov. Namesto nastopov in fotografskih bliskavic so njegove dneve začeli zapolnjevati plezanje, raziskovanje okolice, igra in druženje z drugimi pripadniki svoje vrste.

Kako živi danes?

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Leta 2026 je Bubbles star 43 let, kar ga uvršča med starejše šimpanze. Oskrbniki ga opisujejo kot inteligentnega, radovednega in nežnega člana svoje skupine. Večino dneva preživi s svojimi dolgoletnimi šimpanzjimi prijatelji. Rad raziskuje okolico, išče priboljške, posluša glasbo in se ukvarja z različnimi dejavnostmi, ki mu pomagajo ohranjati mentalno aktivnost. Po navedbah zavetišča je njegovo življenje danes osredotočeno na tri stvari: stabilnost, družbo in možnost izbire. Namesto da bi bil atrakcija za javnost, lahko preprosto živi kot šimpanz. Pomembno vlogo pri njegovi oskrbi še vedno igra tudi dediščina Michaela Jacksona, ki pomaga financirati njegovo bivanje.

icon-expand Bubbles je danes star 43 let in živi na Floridi. FOTO: Profimedia

Ponovno zanimanje zaradi filma Michael

Leta 2026 je zanimanje za Bubblesa ponovno naraslo zaradi biografskega filma Michael, ki pripoveduje zgodbo o življenju kralja popa. V filmu se pojavi tudi Bubbles, vendar ustvarjalci niso uporabili prave živali. Šimpanza so poustvarili z računalniško animacijo, kar je pozdravilo več organizacij za zaščito živali. Film je številne oboževalce spodbudil, da so se vprašali, kaj se je zgodilo z najbolj slavnim šimpanzom v zgodovini glasbe.

Nenavadna dediščina

Bubbles ostaja ena najbolj nenavadnih ikon pop kulture. Njegova zgodba je hkrati zgodba o slavi, ekscentričnosti in spremenjenem odnosu družbe do eksotičnih živali. Kar je bilo v osemdesetih letih pogosto predstavljeno kot prikupna zanimivost, danes strokovnjaki vidijo precej drugače. Primer Bubblesa se pogosto uporablja kot opozorilo, zakaj veliki primati niso primerni hišni ljubljenčki.

Kljub temu ima njegova zgodba srečen konec

Namesto življenja v središču pozornosti danes uživa mir, družbo drugih šimpanzov in oskrbo strokovnjakov, ki mu omogočajo dostojno staranje. Nekoč je bil najbolj znan šimpanz na svetu. Danes pa je predvsem to, kar bi moral biti od začetka, šimpanz med šimpanzi.