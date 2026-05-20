Če vas je pes že kdaj pričakal s copatom, nogavico ali čevljem v gobcu, veste, da gre za eno najbolj tipičnih pasjih "lumparij". A strokovnjaki za vedenje psov poudarjajo, da to vedenje skoraj nikoli ni zgolj nagajivost, gre za komunikacijo, instinkt in naučeno vedenje. Psi predmete, kot so copati, pogosto izberejo zaradi močnega vonja lastnika, ki jim daje občutek varnosti in povezanosti.

"Glej me" in želja po pozornosti

Eden najpogostejših razlogov, zakaj pes vzame copat, je zelo preprost: želi tvojo pozornost. Copat je predmet, ki diši po lastniku, je vedno "prepovedan" in ponavadi sproži takojšnjo reakcijo. Za psa je to idealna kombinacija. Če lastnik takoj steče za njim, kriči ali ga lovi po stanovanju, je pes dobil točno to, kar je želel, interakcijo. V pasjem jeziku to pomeni: "Hej, opazi me!" ali pa "Igraj se z mano". Pri mlajših psih in energičnih pasmah je copat pogosto povabilo k igri. Pes s copatom beži, maha z repom, se skriva, te gleda in čaka reakcijo. To ni "nagajivost", ampak socialni signal: pes preizkuša, ali se boš vključil v njegov "lovski scenarij". V naravi bi podoben vzorec pomenil igro lovljenja in bega med mladiči.

"To je moj plen" in instinkt lova

Psi imajo močan plenilski nagon. Copat pa je mehka "žrtev" in se premika, ko ga pes strese. Ko pes zgrabi copat in ga nosi naokrog, lahko to pomeni: "Ujel sem nekaj vrednega." To je naravni instinkt, ki se pri nekaterih psih izrazi močneje, še posebej, če nimajo dovolj mentalne stimulacije.

"Dišiš mi" in čustvena povezanost

Copati so za psa nekaj posebnega, ker so prepojeni z vonjem lastnika. Vonj pomeni zanj varnost, bližino in pripadnost. Včasih pes copat ne "krade", ampak ga nosi kot nekakšen totem oz. predmet, ki ga pomirja. To je lahko znak za: "Tukaj je tvoj vonj, zato se počutim dobro."

"Dolgočasno mi je" in pomanjkanje stimulacije

Če se vedenje ponavlja, je copat pogosto znak dolgočasja. Pes morda sporoča, da nima dovolj igre, nima dovolj gibanja ali pa potrebuje nekaj za glodanje ali mentalni izziv. V takih primerih copat postane "najbližja razpoložljiva zabava".

"Nekaj ni v redu" ali stres in nemir

V določenih primerih lahko pes copat uporablja kot samopomirjanje. To se zgodi, če je pes v stresu, je sam doma, ima spremembe v rutini ali išče tolažbo. Copat, ki diši po lastniku, deluje kot "varnostni predmet".

Kako razumeti, kaj pes res sporoča?

Ključno je opazovati celoto: - ali beži ali mirno leži z njim? - ali maha z repom ali deluje napeto? - ali želi igro ali samo nosi predmet? - ali se to dogaja redno? Copat sam po sebi ni sporočilo, je predvsem "besedilo", ki ga razumemo šele skupaj z govorico telesa.