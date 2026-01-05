1. Angleški brak

Braki imajo igriv in nagajiv temperament, ljubezen do ljudi pa se kaže v njihovem prikupnem pogledu. Niso agresivni, najraje pa se družijo z otroki. Prav zaradi te lastnosti so ena najbolj zaželenih družinskih pasem. Zaradi izjemne naklonjenosti do ljudi niso najboljši čuvaji. Po naravi so radovedni in igrivi, zato drugi psi v njih ne vidijo grožnje. Imajo prirojene socialne sposobnosti, zaradi katerih se odlično razumejo z drugimi psi, pogosto pa jih lahko vidimo tudi v simpatični igri z mačkami.

2. Bernski planšarski pes

Ti psi so bili vzrejeni za fizično delo, kar pomeni, da jih je enostavno vzgojiti, obenem pa zelo radi razveseljujejo svojega lastnika. Najsrečnejši so, ko z njim preživljajo čas in ko ga lahko obdarijo z zvestobo in ljubeznijo. Prav tako so zelo nežni do otrok in drugih ljubljenčkov. Njihova dolga tribarvna dlaka, veličastna lepota in drža vzbujajo veliko občudovanja.

3. Zlati prinašalec

Čeprav so veseli, igrivi in nekoliko navihani, so zlati prinašalci znani po svoji poslušnosti. So izjemno inteligentni – uvrščajo se na četrto mesto med najpametnejše pasme na svetu. Kljub šegavosti so odlični lovci, vodniki, reševalci, hkrati pa imajo visoko delovno etiko.

Odlično se razumejo z otroki, obožujejo mačke, so igrivi, zvesti in prijazni, zaradi česar so člani številnih družin po vsem svetu. Če so pravilno socializirani, lahko tudi pazijo majhne otroke, saj jih mnogi imenujejo varuške na štirih nogah.

4. Labradorec

Gre za najbolj priljubljenega družinskega psa na svetu. Vzrejen je bil za fizično delo in je znan po svoji inteligenci, predanosti, potrpežljivosti in uglajenosti, ravno zaradi česar je popoln ljubljenček za družine z otroki.

Izuriti jih je mogoče z lahkoto, pogosto pa jih uporabljajo reševalne službe, policija in ljudje s fizičnimi omejitvami, kot so slabovidni. Najsrečnejši so v človeški družbi, kar potrja trditev, da je pes edino bitje, ki ima vas raje kot sebe.

5. Novofundlandec

Se spomnite Nane iz Petra Pana? Je novofundlanka, ti čudoviti psi pa so v resničnem življenju tako skrbni in prijazni kot v zgodbi o Petru Panu. Veliki, a nadvse ljubki psi želijo ugajati, imajo nežno naravo in so najsrečnejši, ko prejmejo kakšno nalogo. Vzrejeni so bili v Kanadi, kjer so reševali ljudi iz vode, ime pa so dobili po kanadski pokrajini Newfoundland.

6. Pudelj

Bistri in neomajni pudlji cvetijo v družbi ljudi, poleg tega pa jih je zelo preprosto vzgojiti. Njihov videz tega morda ne kaže, vendar so zelo vzdržljivi in dobri čuvaji, zlasti pudlji standardne velikosti. Odlikujeta jih velika poslušnost in ljubezen do igre, vedno iščejo nove, domiselne načine zabave. Če ostanejo sami in jim postane dolgčas, lahko zaradi iskanja zabave povzročijo škodo, zato je pomembno, da imajo vedno nekaj, kar jih zamoti.

7. Mops

Nekateri pravijo, da ni ravno ljubek, vendar ta mali šarmer navdušuje s svojim značajem, igrivostjo, poslušnostjo in pametjo. Izvorno vzrejeni za plemstvo na Kitajskem, mopsi veljajo za ene največjih šarmerjev med psi. Kdo bi se lahko uprl njihovemu ljubkemu zgubanemu smrčku in veseli naravi? Obenem ne zahtevajo veliko truda. Srečni so, če lahko ure ležijo poleg vas, odlično pa se razumejo tudi z otroki in drugimi ljubljenčki.

8. Madžarska vižla

Ta madžarska pasma je prepoznavna po svoji čudoviti, sijoči in elegantni barvi dlake, ki jo lahko opišemo kot zlato rjavo. Vižle so odlične lovke. Po naravi so zelo prijazne in se zato dobro razumejo z drugimi psi in mačkami, še posebej, če so z njimi odraščale, vendar pa jih ni priporočljivo imeti v istem domu z manjšimi živalmi, kot so zajci, ptice ali morski prašički.

9. Irski seter

Irski setri, znani po svoji čudoviti temnordeči dlaki, so znani tudi kot Disneyjeve princese pasjega sveta. Kot drugi setri so tudi ti elegantni lepotci čudoviti družinski ljubljenčki, zelo zvesti in ljubeči. Ker so polni energije, potrebujejo veliko telesne aktivnosti in duševne stimulacije, da ostanejo srečni in zadovoljni.

10. Kavalir kralja Karla

Poleg mehke dlake, radovednega pogleda in neverjetno ljubkega izraza ta pasma goji veliko ljubezen do ljudi, tako do lastnikov kot do neznancev. Radi se crkljajo in obožujejo človeški dotik. Če imate radi igro v naravi, boste z njimi definitivno uživali.

