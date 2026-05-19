Havanski bišon je popoln družinski spremljevalec za ljudi, ki si želijo nežnega, igrivega in zelo ljubečega psa. Odlično se znajde v družinah z otroki, v stanovanjih in pri starejših ljudeh. Zaradi svoje inteligence in prijaznega značaja je pogosto odlična izbira tudi za prve lastnike psa. Pasma izvira s Kube in je danes znana predvsem kot "pes spremljevalec", saj je najbolj srečen takrat, ko je v bližini svoje družine. Številni lastniki pravijo, da je havanski bišon pravi mali sonček v domu.

Izvor pasme

Havanski bišon je edina pasma, ki izvira s Kube. Njegovi predniki naj bi prišli iz Španije že v 16. stoletju, kasneje pa so postali priljubljeni med kubanskim plemstvom. Zaradi svilnate dlake so jih nekoč imenovali tudi "Havana Silk Dog" ali havanski svilnati pes. Po kubanski revoluciji so številni prebivalci pse odpeljali v ZDA, kjer je pasma postala zelo priljubljena in se razširila po svetu.

Kako je videti havanski bišon?

To je majhen pes, ki običajno tehta med 3 in 6 kilogrami ter meri okoli 21 do 29 centimetrov. Ima dolgo, mehko in svilnato dlako, temne oči, povešena ušesa, izrazito prikupen obraz ter značilno poskočno hojo.

Dlaka je lahko:

- bela, - črna, - kremna, - zlata, - čokoladna, - rdečkasta, ali večbarvna. Veliko ljudi jih izbere tudi zato, ker zelo malo menjajo dlako, zato jih pogosto priporočajo ljudem z blažjimi alergijami. Vendar popolnoma hipoalergen pes ne obstaja.

Karakter in temperament

Havanski bišon je predvsem izredno družaben in ljubeč pes. Zelo hitro se naveže na ljudi in želi biti del vsega, kar družina počne. Pogosto ga opisujejo kot veselega, igrivega, nežnega, inteligentnega, zabavnega ter zelo čustveno navezanega na lastnika. Ta pasma obožuje pozornost in pogosto ves čas sledi svojim ljudem po stanovanju. Zaradi tega jih mnogi opisujejo kot pse, ki se dobesedno lepijo na lastnika.

Kako se znajde v družini z otroki?

Havanski bišon velja za eno najboljših malih pasem za družine z otroki. Večina predstavnikov pasme je zelo potrpežljivih, igrivih in nežnih. Dobro se razumejo z otroki, starejšimi ljudmi, drugimi psi ter pogosto tudi z mačkami.

Lastniki na Reddit pogosto poudarjajo, da havanski bišoni obožujejo otroke in se z njimi zelo radi igrajo. Več uporabnikov opisuje pasmo kot izredno nežno in družinsko usmerjeno. Kljub temu strokovnjaki opozarjajo, da so mladički zaradi majhnosti precej občutljivi, da morajo otroci znati pravilno ravnati s psom ter da je pomemben nadzor pri igri z zelo majhnimi otroki. Če otrok psa prestraši ali z njim ravna grobo, lahko postane plašen ali nezaupljiv.

Za koga je havanski bišon primeren?

Ta pasma je odlična izbira za družine, začetnike, starejše ljudi, ljudi, ki živijo v stanovanju, posameznike, ki si želijo družabnega psa, in ljudi, ki delajo od doma. Ker ne potrebuje ogromno gibanja, je primeren tudi za manjša stanovanja. Dovolj so krajši dnevni sprehodi, igra doma, mentalna stimulacija in druženje z ljudmi. Ni pa najbolj primeren za ljudi, ki so veliko odsotni, za lastnike brez časa za nego dlake in za tiste ljudi, ki si želijo zelo samostojnega psa.

Inteligenca in učenje

Havanski bišon je zelo inteligenten in hitro dojema nove ukaze. Zaradi želje po ugajanju ga je razmeroma enostavno učiti osnovnih ukazov, hišne čistoče, trikcev, agilityja ter različnih pasjih športov. Najbolje se odziva na pohvale, priboljške, pozitivno motivacijo in igro. Groba vzgoja pri tej pasmi ni priporočljiva, saj so precej občutljivi.

Ali veliko lajajo?

Havanski bišoni niso med najbolj glasnimi pasmami, vendar radi opozorijo na obiskovalce, zvoke ter dogajanje okoli stanovanja. Če niso pravilno vzgojeni ali če jim je dolgčas, lahko razvijejo pretirano lajanje. Njihova lepa svilnata dlaka zahteva precej nege. Potrebno je redno česanje, odstranjevanje vozlov, striženje, nega oči in ušes ter redno kopanje. Strokovnjaki priporočajo česanje skoraj vsak dan, saj se dlaka hitro zavozla. Veliko lastnikov se zato odloči za krajšo frizuro, ki olajša nego.

Zdravje in življenjska doba

Havanski bišon običajno živi med 14 in 16 let in velja za precej zdravo pasmo. Najpogostejše zdravstvene težave so luksacija pogačice, težave z zobmi, očesne bolezni, alergije, težave s kožo ter Legg-Calvé-Perthes bolezen. Ker gre za majhno pasmo, je zelo pomembna redna zobna higiena.

Prednosti havanskega bišona

Je izredno družaben in ljubeč, primeren za stanovanje. Zelo dobro se razume z otroki, je inteligenten in učljiv, dlaka mu malo odpada, primeren je za začetnike. Je igriv in zabaven.

Slabosti havanskega bišona

Ta kuža težko prenaša samoto in potrebuje veliko nege dlake. Zaradi občutljivosti lahko razvije ločitveno tesnobo, ravno tako pa je občutljiv tudi pri grobi igri. Nekateri psi te pasme veliko lajajo, močno se lahko navežejo na lastnika. Največji izziv pri tej pasmi sta nega dlake in dejstvo, da zelo težko prenaša osamljenost. Če pa ima dovolj pozornosti, igre in bližine človeka, postane havanski bišon izredno predan in vesel družinski član.