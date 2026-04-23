Priljubljena manekenka in super model, Heidi Klum je v začetku aprila posvojila šestmesečnega psa iz začasnega posvojitvenega dogodka v New Yorku. Kuža je bil med zadnjimi, ki še niso našli doma, kar je Klum močno ganilo.

Heidi Klum je na družbenih omrežjih razkrila, da je do posvojitve prišlo precej spontano. Kužka je našla na dogodku za posvojitve psov v New Yorku, kjer je bilo na voljo več kot 50 živali. Ko je videla, da Fritz ostaja brez doma, se je odločila, da ga vzame k sebi, čeprav je morala o tem najprej prepričati tudi svojega moža Toma Kaulitza . V objavi je zapisala, da ga "ni mogla pustiti za sabo" , kar je hitro postalo viralno na družbenih omrežjih.

Čeprav se je Fritz prvič pojavil na posvojitvenem dogodku v New Yorku, ga Heidi Klum od takrat skoraj ne spušča iz rok. V različnih mestnih predelih New Yorka je bila večkrat opažena z njim v torbi ali naročju. Mediji poročajo, da je kuža hitro postal del njenega vsakdana in da jo spremlja skoraj povsod, tudi na poti med službenimi obveznostmi.

Fritz je še ena v nizu živali v družini Klum-Kaulitz, ki je znana po veliki ljubezni do psov. Ime Fritz naj bi imelo tudi simbolično noto, saj se Heidi Klum pogosto vrača k svojim nemškim koreninam. Kuža Fritz pa je, kot kaže, že postal eden najbolj prepoznavnih "zvezdniških psov" v New Yorku.