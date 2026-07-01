Poletne temperature lahko hitro postanejo usodne za domače živali, saj se te ne morejo ohlajati tako učinkovito kot ljudje. Strokovnjaki izpostavljajo, da je vročina v zadnjem obdobju vedno večja grožnja, zato so pripravili seznam ključnih ukrepov. Pomembno je razumeti, da živali toploto prenašajo slabše, zato je naša naloga, da jim pomagamo pri prilagoditvi. Kot navaja The Independent, je nujno upoštevati pet ključnih področij : varnost v prometu, prilagoditev fizične aktivnosti, stalno oskrbo z vodo, prepoznavanje znakov stiske in nujno prvo pomoč v primeru pregretja.

Preberi še Vaš pes lahko na pločniku utrpi opekline – preverite, kdaj je sprehod še varen

3 ključni nasveti, ki jih v poletnih mesecih morate upoštevati

Nikoli ne puščajte ljubljenčka v avtu!

Avtomobil se poleti spremeni v pečico, zato ljubljenčka nikoli ne puščajte v vozilu, niti za kratek čas. Če se z živaljo odpravite na pot, preverite, ali klimatska naprava piha neposredno v njeno smer. Posebna pozornost je potrebna pri živalih v prtljažniku, kjer zrak pogosto zastaja. Vedno imejte s seboj vodo in med daljšimi postanki poskrbite, da žival počiva v senci zunaj vozila, če je to mogoče. Ne pozabite, da odprta okna niso zadostna rešitev za hlajenje stoječega avtomobila pod soncem.

icon-expand Pes v avtu FOTO: Profimedia

Kako in kdaj na sprehod poleti?

Sprehodi naj bodo le zjutraj ali zvečer, ko so temperature najnižje. Vrhunec dneva preživite v hiši ali v globoki senci. Psi v vročini hitro izčrpajo svoje vire, zato vedno s seboj nosite vodo. Dodajanje ledu v posodo za vodo je odličen način, kako ohraniti svežino. Za živali v kletkah, kot so morski prašički in ptice, preverite, da njihova bivališča niso na neposrednem soncu, saj se majhni prostori lahko spremenijo v nevarno tople prostore brez zračenja.

Preberi še Kako dolgi naj bodo pasji sprehodi? Prava mera gibanja za mladiče, odrasle pse in seniorje

Prepoznavanje in ukrepanje ob toplotnem udaru

Če opazite močno slinjenje in zmedenost, je vaša žival verjetno že pregreta. Takoj prenehajte z aktivnostjo in poiščite senco. Prva pomoč vključuje postopno ohlajanje z vodo sobne temperature. Izogibajte se mrzli vodi v ekstremu, da ne povzročite šoka. Ponudite manjše količine vode za pitje, a nikakor ne silite živali. Ko stabilizirate temperaturo, je nujen obisk pri veterinarju, saj lahko visoke temperature poškodujejo notranje organe, kar na prvi pogled ni vedno opazno.

icon-expand Kako ukrepati ob toplotnem udaru? FOTO: Shutterstock

Preberi še Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno