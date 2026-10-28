Pri tem je pomembno razumeti, da ima vsak ljubljenček svoje potrebe. Energičen pes, ki obožuje dolge sprehode, potrebuje drugačno vsakodnevno rutino kot mačka, ki večino dneva preživi v stanovanju. Podobno velja za prehrano, saj se potrebe živali spreminjajo glede na starost, aktivnost in zdravstveno stanje. Kako torej poskrbeti, da bo vaš štirinožni prijatelj dobil vse, kar potrebuje?

Pravilna prehrana je temelj dobrega počutja

Uravnotežena prehrana je eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na zdravje in vitalnost psov ter mačk. Njihovo telo za normalno delovanje potrebuje ustrezno razmerje beljakovin, maščob, vitaminov in mineralov, pri čemer se prehranske potrebe razlikujejo glede na živalsko vrsto, starost in življenjski slog. Mačke imajo na primer nekoliko drugačne prehranske zahteve kot psi, saj so obligatne mesojedke in določena ključna hranila potrebujejo iz hrane živalskega izvora. Pri izbiri hrane zato ni dovolj, da se odločimo zgolj na podlagi okusa, cene ali privlačne embalaže. Pomembno je preveriti sestavo in deklaracijo ter se prepričati, da gre za popolno hrano, primerno za določeno življenjsko obdobje. Dobro vodilo so tudi prehranske smernice evropskega združenja FEDIAF, ki določajo priporočila za ustrezno vsebnost hranil v hrani za hišne živali. Lastniki naj bodo pozorni tudi na priporočene dnevne količine hranjenja, saj lahko preveliki obroki hitro vodijo do neželenega pridobivanja telesne teže. Pomembno je tudi vedeti, da ni vsaka hrana primerna za vsakega ljubljenčka. Mladiči potrebujejo prehrano, ki podpira rast in razvoj, aktivni odrasli psi dovolj energije za vsakodnevne aktivnosti, starejše živali pa imajo lahko drugačne prehranske potrebe. Zato je smiselno izbirati hrano, prilagojeno posamezni živali, in redno spremljati njeno telesno kondicijo.

icon-expand Vsaka hrana ni primerna za vsakega ljubljenčka FOTO: Adobe Stock

Funkcionalna prehrana: ko želimo poskrbeti za posebne potrebe ljubljenčka

Ste opazili, da ima vaš pes občutljivejšo prebavo, da je njegova dlaka izgubila lesk ali da ima vaša mačka pogosto težave s kepicami zaužitih dlak? Takšne težave imajo lahko različne vzroke, dodatno podporo pa lahko zagotovi tudi ustrezno prilagojena prehrana. Prav temu je namenjena funkcionalna hrana za hišne ljubljenčke, ki poleg osnovnih hranil vsebuje skrbno izbrane sestavine za podporo posameznim telesnim funkcijam. Ena od pogostejših potreb je podpora prebavi. Nekatere živali so občutljivejše na spremembe hrane, druge imajo težave s prebavljanjem določenih sestavin. Funkcionalne recepture lahko zato vsebujejo izbrane vire vlaknin in druga hranila, ki pomagajo podpirati normalno prebavo. Pri mačkah imajo posebno mesto recepture, namenjene lažjemu prehajanju zaužitih dlak skozi prebavila. Pri preprečevanju s tem povezanih nevšečnosti sta poleg primerne prehrane pomembna tudi redno krtačenje in zadosten vnos vode. Posebno pozornost funkcionalni prehrani namenja tudi nova Lidlova blagovna znamka Max & Mila's World, katere linija Advanced Care ponuja recepture za različne potrebe psov in mačk, med drugim za podporo prebavi ter zdravju kože in dlake. Hrana je razvita v sodelovanju z veterinarji, recepture pa so skladne s priporočili FEDIAF. Lastnikom tako omogoča bolj prilagojeno izbiro glede na posebnosti njihovega ljubljenčka.

icon-expand Lidlova blagovna znamka Max & Mila's World FOTO: Arhiv naročnika

Kako izbrati hrano, ki bo vašemu ljubljenčku res ustrezala?

Ponudba hrane za pse in mačke je danes izjemno pestra, zato se lastniki pogosto znajdejo pred vprašanjem, katera izbira je najboljša. Prvi korak naj bo vedno razmislek o potrebah živali. Upoštevati je treba njeno starost, telesno težo, aktivnost in morebitne posebnosti. Pri izbiri je koristno preveriti, ali hrana zagotavlja popoln obrok oziroma ali je namenjena le dopolnjevanju vsakodnevne prehrane. Prav tako je pomembno, da izberemo hrano, ki jo žival dobro prenaša. Za lažjo izbiro je Max & Mila's World svojo prehransko ponudbo razdelil na tri ravni. Osnovna linija ponuja popolno vsakodnevno prehrano brez dodanega sladkorja in umetnih barvil, Advanced Care vključuje funkcionalne recepture za posebne potrebe, Gourmet pa brezžitne recepture z višjim deležem mesa in svežimi sestavinami. Takšna razdelitev pomaga lastnikom najti izdelke, ki ustrezajo življenjskemu slogu in potrebam njihovega ljubljenčka. Ob tem velja poudariti, da brezžitna hrana ni nujno boljša za vsakega psa ali mačko, saj je najpomembnejša ustrezna hranilna sestava celotnega obroka. Ko najdete ustrezno hrano, je pomembno tudi pravilno uvajanje. Nenadna menjava lahko pri nekaterih živalih povzroči prebavne nevšečnosti, zato je priporočljivo novo hrano uvajati postopoma, praviloma v približno enem tednu. V tem času spremljajte prebavo, apetit in splošno počutje svojega ljubljenčka. Prav tako poskrbite za ustrezne količine hrane in stalno dostopnost sveže pitne vode.

Za srečen vsakdan sta pomembna tudi gibanje in igra

Čeprav ima prehrana pomembno vlogo, sama po sebi še ne zagotavlja dobrega počutja. Psi in mačke potrebujejo tudi redno gibanje ter dovolj priložnosti za izražanje svojega naravnega vedenja. Pri psih to običajno pomeni vsakodnevne sprehode, raziskovanje okolice in druženje, pri mačkah pa igro, plezanje, skrivanje in opazovanje okolice. Količina aktivnosti mora biti prilagojena starosti, zdravstvenemu stanju in značaju posamezne živali. Pomembna je tudi mentalna zaposlitev, na katero lastniki včasih pozabijo. Pes se lahko na primer zabava z iskanjem skritih priboljškov ali učenjem novih ukazov, medtem ko mački lahko ponudimo interaktivne igrače, praskala in različne možnosti za raziskovanje. Takšne dejavnosti pomagajo preprečevati dolgčas in lahko zmanjšujejo pojav nekaterih neželenih vedenj. Za zanimivo igro ni vedno potrebno veliko prostora, temveč predvsem nekaj ustvarjalnosti in poznavanje tega, kaj ljubljenčka najbolj pritegne.

Udoben kotiček in ustrezna nega za boljše počutje

Na počutje psa ali mačke pomembno vpliva tudi domače okolje. Čeprav naši ljubljenčki radi preživljajo čas v naši bližini, potrebujejo prostor, kjer se lahko umaknejo in v miru spočijejo. Za psa je to lahko udobno ležišče v mirnejšem delu doma, mačkam pa pogosto ustrezajo nekoliko dvignjena mesta ali skriti kotički, kjer se počutijo varne. Pri urejanju njihovega prostora je pomembno upoštevati njihove navade in značaj. Poleg udobja je pomembna tudi redna nega, ki ni namenjena le lepemu videzu, temveč tudi ohranjanju zdravja. Krtačenje pomaga odstranjevati odmrlo dlako in preprečevati vozlanje, hkrati pa omogoča zgodnje odkrivanje sprememb na koži. Pozornost je treba nameniti tudi zobem, ušesom, krempljem in splošni higieni. Pogostost nege je odvisna od vrste, pasme in individualnih potreb živali, zato velja ustrezne pripomočke izbrati premišljeno. Pri vsakodnevni skrbi nam lahko pomagajo praktični pripomočki, ki olajšajo nego, hranjenje in urejanje prostora. Max & Mila's World zato poleg prehrane vključuje tudi različne izdelke za nego in opremo za pse ter mačke.

icon-expand Poleg udobja je pomembna tudi redna nega FOTO: Adobe Stock

Majhne vsakodnevne navade naredijo veliko razliko