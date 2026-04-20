Iris Mulej je slovenska vplivnica in nekdanja misica, ki se je širši javnosti prvič predstavila kot zmagovalka lepotnega tekmovanja, kasneje pa svojo prepoznavnost nadgradila še z delovanjem na družbenih omrežjih. Danes jo mnogi poznajo predvsem kot družinsko osebo, ki pogosto deli utrinke iz zasebnega življenja, materinstva in vsakdanjih trenutkov.
Pred časom je Iris z ulice rešila mačjega mladička, ki ga je sprva imela namen zadržati zgolj nekaj dni, dokler mu ne pozdravijo vnetih oči, nato pa se je malček nekako prikradel v njihova srca in pri družini našel svoj dom za vedno. Nadeli so mu ime Simba.
"Naš Simba se je danes izgubil ... upam, da se vrne domov, ker je res zelo plah in totalno razvajen hišni maček," je tokrat zapisala Iris in ob tem delila tudi serijo fotografij svojega kosmatinca. Kot je dodala, so se z otroki hitro organizirali in pripravili načrt iskanja.
Skupaj so se odločili, da bodo natisnili Simbovo fotografijo in jo razobesili po naselju, v upanju, da ga nekdo opazi in pomaga pri njegovi vrnitvi domov. Pri iskanju pa se je porodila tudi ganljiva družinska gesta, hči Isabella je predlagala, da najditelju ponudijo nagrado v višini 50 evrov, ki jih je pripravljena prispevati iz svojega šparovčka.
Objava je na družbenih omrežjih hitro naletela na odziv številnih sledilcev, ki so družini izrazili podporo in delili nasvete za iskanje izgubljenih mačk. Mnogi so poudarili, da se takšni hišni ljubljenčki pogosto skrijejo v bližini doma in se vrnejo, ko se počutijo varno, nekateri so pisali da se muci vrnejo šele po nekaj mesecih.
Ker otrokoma ni dalo miru, so se pred spanjem odpravili še enkrat prečesati okolico in Simbo so našli za hišo, kjer se je prestrašen skrival v zavetju. Lahko si predstavljate olajšanje in srečo družine, ko so ga zagledali. Veseli smo, da se je iskalna akcija srečno končala.
