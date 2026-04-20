Iris Mulej je slovenska vplivnica in nekdanja misica, ki se je širši javnosti prvič predstavila kot zmagovalka lepotnega tekmovanja, kasneje pa svojo prepoznavnost nadgradila še z delovanjem na družbenih omrežjih. Danes jo mnogi poznajo predvsem kot družinsko osebo, ki pogosto deli utrinke iz zasebnega življenja, materinstva in vsakdanjih trenutkov.

Pred časom je Iris z ulice rešila mačjega mladička, ki ga je sprva imela namen zadržati zgolj nekaj dni, dokler mu ne pozdravijo vnetih oči, nato pa se je malček nekako prikradel v njihova srca in pri družini našel svoj dom za vedno. Nadeli so mu ime Simba.

"Naš Simba se je danes izgubil ... upam, da se vrne domov, ker je res zelo plah in totalno razvajen hišni maček," je tokrat zapisala Iris in ob tem delila tudi serijo fotografij svojega kosmatinca. Kot je dodala, so se z otroki hitro organizirali in pripravili načrt iskanja.