Jack Russell terier izvira iz Anglije, kjer ga je v 19. stoletju vzredil duhovnik John Russell. Njegov cilj je bil ustvariti psa, ki bi bil dovolj majhen, da lahko sledi lisicam v rove, a hkrati dovolj pogumen in vzdržljiv za lov. Tako je nastal pes z izjemno delovno etiko in neustrašnim značajem. Če razmišljate o tej pasmi, se pripravite na akcijo. Jack Russell terierji so znani po svoji neizmerni energiji in potrebi po gibanju. Dolgi sprehodi, tek, igra in mentalni izzivi niso priporočilo, so nuja. Brez dovolj aktivnosti lahko hitro postanejo nemirni ali celo destruktivni.

Pamet in trma

Gre za zelo inteligentno pasmo, ki se hitro uči, a ima tudi svojo glavo. Trening mora biti dosleden, raznolik in zanimiv, saj se hitro naveličajo ponavljanja. Pozitivna motivacija deluje bistveno bolje kot stroga disciplina.

Zvest družinski član

Kljub lovskemu poreklu so Jack Russelli lahko odlični družinski psi. So navezani na svoje ljudi, igrivi in pogosto zelo zaščitniški. Zaradi svoje živahnosti so še posebej primerni za aktivne družine z otroki, ki razumejo, kako ravnati s psom.

Izzivi, ki jih ne gre spregledati

Ta pasma ni za vsakogar. Njihov močan lovski nagon pomeni, da lahko preganjajo manjše živali, prav tako pa potrebujejo veliko pozornosti in dosledno vzgojo. Stanovanje ni nujno ovira, a le, če jim zagotovimo dovolj gibanja in stimulacije.

Njihov močan lovski nagon pomeni, da lahko preganjajo manjše živali, prav tako pa potrebujejo veliko pozornosti in dosledno vzgojo.

Za koga je pravi?

Jack Russell terier je idealen za ljudi, ki imajo radi aktiven življenjski slog, preživljajo veliko časa na prostem in si želijo psa, ki bo vedno pripravljen na akcijo. Če iščeš mirnega in umirjenega spremljevalca, to verjetno ni prava izbira. Majhen po velikosti, a ogromen po značaju – Jack Russell Terrier je pes, ki zahteva veliko, a tudi ogromno da. Z njim nikoli ne bo dolgčas, njegova zvestoba in pogum pa sta resnično vredna občudovanja.

