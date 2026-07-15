Mislite, da psu pomagate? Veterinarji opozarjajo, da je ta poletna napaka lahko nevarna

Ko temperature presežejo 30 stopinj Celzija, številni lastniki psov iščejo najhitrejši način, kako bi svojemu ljubljenčku pomagali premagati vročino. Prav v želji, da bi mu olajšali težave, pa mnogi naredijo napako, ki lahko povzroči dodatne zaplete. Kot poroča hrvaški portal Tportal, veterinarji opozarjajo, da pregretega psa ni priporočljivo nenadoma polivati z ledeno mrzlo vodo ali ga izpostaviti ekstremno hladnim temperaturam. Čeprav se takšno ohlajanje zdi logično, lahko organizem doživi temperaturni šok, ki oteži naravno uravnavanje telesne temperature. Saj veste, da zdravniki tudi ljudem ne priporočajo, da pregreti skačejo v vodo, saj lahko zaradi temperatutne razlike doživijo šok, ki lahko vodi celo v smrt. To velja tudi za pse - pregretega kužka ne smete "zaliti" z mrzlo vodo.

Poleti se tveganje za pregrevanje močno poveča, zlasti pri psih, ki več časa preživijo na prostem, med aktivnostjo ali v slabo prezračenih prostorih. Posebej ogrožene so pasme s kratkim gobčkom, starejši psi, mladički in živali z zdravstvenimi težavami.

icon-expand Veterinarji opozarjajo, da pregretega psa ni priporočljivo nenadoma polivati z ledeno mrzlo vodo, saj lahko to povzroči dodatno obremenitev organizma. FOTO: Shutterstock

Zakaj ledena voda ni najboljša rešitev?

Po navedbah strokovnjakov, ki jih povzema Tportal, lahko nenadna izpostavljenost zelo mrzli vodi povzroči krčenje površinskih krvnih žil. Posledično toplota težje zapušča telo, kar lahko celo upočasni proces ohlajanja. Na podobno nevarnost opozarja tudi organizacija Blue Cross, kjer pojasnjujejo, da je pri pregretem psu priporočljivo uporabljati hladno oziroma mlačno vodo, ne pa ledene. Prehitro zniževanje telesne temperature lahko namreč povzroči dodatno obremenitev organizma.

Kako strokovnjaki priporočajo hlajenje psa?

icon-expand Psa hladite postopno. FOTO: Shutterstock

Pravilno ukrepanje je običajno manj dramatično, kot si predstavljamo. Veterinarji svetujejo, da psa najprej umaknete v senco ali hladen prostor. Nato mu ponudite svežo pitno vodo in ga postopoma hladite s hladno, ne ledeno vodo. Posebno pozornost namenite predelom trebuha, prsnega koša in tačk, kjer se telo učinkoviteje ohlaja. Britanska organizacija RSPCA lastnikom svetuje tudi uporabo mokrih brisač, ventilatorja in zagotavljanje mirnega okolja, kjer se lahko pes postopno ohlaja brez dodatnega stresa.

Znaki, da gre lahko za toplotni udar

Pregrevanje pri psih ni nedolžno stanje. Če se razvije toplotni udar, gre za nujno veterinarsko stanje. Med najpogostejše opozorilne znake sodijo: - močno in neprestano sopihanje, - pretirano slinjenje, - letargija, - težave z ravnotežjem, - bruhanje, - driska, - kolaps oziroma izguba zavesti. Ameriški kinološki klub (American Kennel Club) opozarja, da se lahko stanje pri nekaterih psih zelo hitro poslabša, zato je ob resnejših simptomih nujen takojšen stik z veterinarjem.

Pasme, ki so najbolj ogrožene

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Nekateri psi vročino prenašajo bistveno slabše od drugih. Med najbolj ranljive sodijo: - francoski buldogi, - angleški buldogi, - mopsi, - bostonski terierji, - shih tzuji, - starejši psi, - pretežki psi. Te živali imajo pogosto več težav z učinkovitim oddajanjem toplote, zato lahko že krajša izpostavljenost visokim temperaturam povzroči resne zdravstvene zaplete.

Največja pomoč je pogosto najpreprostejša

icon-expand Ko je zunaj zelo vroče, pojdite z ljubljenčkom na sprehode zjutraj ali zvečer. FOTO: Dreamstime