Kako lahko pasja družba koristi vašemu srčno-žilnemu sistemu

Kot poroča eatingwell, so bolezni srca že dolgo najpogostejši vzrok smrti v Združenih državah Amerike, možganska kap pa se je v letu 2026 povzpela med vodilne vzroke umrljivosti. Kljub temu obstajajo številni načini, kako lahko okrepite zdravje svojega srca, od zmanjšanja vnosa natrija do redne telesne aktivnosti. Med dejavniki, ki vas lahko presenetijo, pa je tudi prisotnost psa v vašem življenju.

Več gibanja in več časa na prostem

Raziskave, na katere se sklicuje isti eatingwell, kažejo, da lastniki psov v povprečju preživijo več časa v naravi in se več gibajo. Redni sprehodi, igra in skrb za psa naravno povečajo dnevno telesno aktivnost, kar ima več pozitivnih učinkov: - izboljšanje srčne vzdržljivosti, - boljša regulacija krvnega tlaka, - krepitev imunskega sistema, - več energije in boljše razpoloženje zaradi izpostavljenosti sončni svetlobi in vitaminu D. Telesna dejavnost je eden ključnih zaščitnih dejavnikov pred srčno-žilnimi boleznimi, zato je pes lahko pomemben motivator za bolj aktiven življenjski slog.

icon-expand Sprehod FOTO: Shutterstock

Zmanjševanje stresa in vpliv na hormone dobrega počutja

Poleg gibanja ima pomembno vlogo tudi čustvena povezanost s psom. Strokovnjaki poudarjajo, da interakcija s hišnimi ljubljenčki, od božanja do igranja, spodbuja sproščanje oksitocina, hormona, ki zmanjšuje stres in izboljšuje razpoloženje. Znižanje ravni stresa je izjemno pomembno za zdravje srca, saj dolgotrajna napetost in tesnoba povečujeta tveganje za visok krvni tlak ter dolgoročno obremenjujeta srčno-žilni sistem. Pes tako ne vpliva le na vaše gibanje, temveč tudi na vaše psihično ravnovesje.

icon-expand Pes FOTO: Dreamstime

Zakaj je vpliv psa na zdravje tako izrazit

Kombinacija redne telesne aktivnosti, več časa na svežem zraku in čustvene podpore ustvarja okolje, ki je izjemno ugodno za srce. Lastniki psov pogosto poročajo o: - večji motivaciji za gibanje, - boljšem razpoloženju, - občutku povezanosti in manjši osamljenosti, - večji stabilnosti dnevne rutine. Vse to so dejavniki, ki dokazano zmanjšujejo tveganje za srčno-žilne bolezni in izboljšujejo splošno kakovost življenja.

icon-expand Pes kot del zdravega življenjskega sloga FOTO: iStockphoto

Pes kot del zdravega življenjskega sloga

Če že imate psa, mu lahko danes namenite kakšen dodaten trenutek pozornosti – morda vam vrača več, kot se zavedate. Če pa razmišljate o posvojitvi, je lahko skrb za psa pomemben korak k bolj zdravemu in aktivnemu življenju. Zdrav življenjski slog vključuje tako redno gibanje kot uravnoteženo prehrano. Čeprav svojih srčnozdravih obrokov ne boste delili s svojim kosmatincem, bo vaše srce zagotovo imelo koristi od kombinacije zdrave prehrane in pasje družbe. Pes je lahko mnogo več kot le hišni ljubljenček; je življenjski sopotnik, ki vas spodbuja k gibanju, zmanjšuje stres in krepi vaše srčno zdravje.