Čeprav psi ne znajo govoriti, imajo svoje posebne načine, kako pokažejo, da so srečni in hvaležni, da so del vaše družine. Od sledenja po hiši do nežnega pogleda – njihova vedenja so jasen znak ljubezni in zaupanja.
1. Sledijo vam iz sobe v sobo
Čeprav je lahko sledenje znak tesnobe, je pogosto izraz želje, da so blizu vas. Psi so družabne živali, ki se ob svojem lastniku počutijo varne. Dr. Jamie Richardson iz Small Door Veterinary je za Newsweek povedal: "Če vas pes ves čas išče in preverja, ali ste tam, vas ima zelo rad."
3. Nežen dotik ali naslanjanje
Ko se pes nasloni na vas, izraža zaupanje, ljubezen in potrebo po bližini. To vedenje je naravna gesta, ki kaže, da se ob vas počuti varno.
4. Spanje v vašem prostoru
Ko pes spi ob vas, ne gre le za krajo prostora na postelji – to je znak zaupanja in želje po krepitvi vezi.
5. Prinašajo vam igračo
Pes, ki vam prinese svojo najljubšo igračo, izraža hvaležnost in zaupanje. To je njegov način, da vas vključi v igro in pokaže, da ste del njegovega "krdela".
6. Sproščena govorica telesa
Nežne oči, spuščen rep in sproščeno telo pomenijo, da se pes ob vas počuti srečno in varno.
7. Pridružitev družinskim dejavnostim
Ko se pes sam od sebe pridruži filmskemu večeru ali večerji, to ni le želja po priboljških – to je znak, da se želi počutiti vključenega v družino.
8. Odzivanje na vaša čustva
Psi razumejo človeška čustva in se nanje odzivajo. Pogosto nudijo tiho podporo, ko zaznajo, da ste žalostni ali pod stresom.
9. Iskanje tolažbe
Močno povezani psi se ob stresu obrnejo na svoje lastnike. To vedenje je dokaz njihove navezanosti in zaupanja.
10. Veseli vzdih
Ko pes vzdihne med crkljanjem, pomeni, da se počuti sproščeno, varno in ljubljeno.
11. Lajanje za pozornost
Čeprav se lajanje pogosto razume kot moteče, je lahko tudi izraz ljubezni. Pes z laježem pogosto želi vašo pozornost, igro ali nežnost.
Vir: Newsweek
