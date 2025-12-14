Snežna odeja, svež zrak in mirne ulice prinašajo posebno vzdušje, a za lastnike psov pomenijo tudi dodatne skrbi. Medtem ko sibirski haskiji ali bernski planšarji uživajo v nizkih temperaturah, mnoge pasme niso biološko prilagojene mrazu, opozarjajo na net.hr. Dež, sneg, led in sol lahko navaden sprehod spremenijo v neprijetno ali celo nevarno izkušnjo.

Kot pravijo strokovnjaki: "Če je mrzlo vam brez jakne, je verjetno mrzlo tudi vašemu psu."