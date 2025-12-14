Snežna odeja, svež zrak in mirne ulice prinašajo posebno vzdušje, a za lastnike psov pomenijo tudi dodatne skrbi. Medtem ko sibirski haskiji ali bernski planšarji uživajo v nizkih temperaturah, mnoge pasme niso biološko prilagojene mrazu, opozarjajo na net.hr. Dež, sneg, led in sol lahko navaden sprehod spremenijo v neprijetno ali celo nevarno izkušnjo.
Kot pravijo strokovnjaki: "Če je mrzlo vam brez jakne, je verjetno mrzlo tudi vašemu psu."
Kateri psi so najbolj ogroženi?
Kratkodlaki in goli psi (dobermani, vižle, boksarji, hrti, francoski buldogi) nimajo naravne izolacije.
Majhne pasme (čivave, jorkširski terierji, jazbečarji) hitreje izgubljajo toploto in so bližje snegu.
Mladički in starejši psi imajo slabšo termoregulacijo, pri starejših pa mraz poslabša artritis.
Suhi psi z nizkim odstotkom maščobe nimajo dovolj energijskih rezerv za ogrevanje.
Oblačila – nuja, ne modni dodatek
Kakovostna jakna ali plašč lahko prepreči podhladitev.
Za suhe dni so dovolj puloverji.
Ob dežju ali snegu je nujen vodoodporen plašč s toplo podlogo.
Oblačila morajo pokrivati prsni koš in hrbet, ne smejo omejevati gibanja ali dražiti kože.
Zaščita tačk pred soljo in ledom
Tačke so najbolj izpostavljene zimskim nevarnostim.
Balzami in voski ustvarijo zaščitno plast.
Pasji škornji z gumijastim podplatom ščitijo pred soljo in ostrim ledom.
Higiena po sprehodu: obvezno umijte tačke s toplo vodo in jih osušite.
Striženje dlake med blazinicami prepreči nastanek bolečih ledenih kep.
Prehrana in hidracija
Pozimi telo porabi več energije za vzdrževanje toplote.
Aktivni psi potrebujejo več kalorij, beljakovin in maščob.
Psi, ki so večinoma v notranjih prostorih, naj imajo uravnoteženo prehrano, da se izognejo debelosti.
Sveža voda je nujna – hladen zrak izsušuje, sopenje pa povečuje izgubo tekočine.
Omega-3 maščobne kisline pomagajo ohranjati zdravo kožo in dlako.
Varnost sprehodov
Vidljivost: uporabite odsevne ovratnice, povodce ali lučke.
Trajanje: v ekstremnem mrazu raje več krajših sprehodov kot en dolg.
Čas: najboljši so pozno dopoldne ali zgodaj popoldne, ko je topleje.
Prepovedano: nikoli ne spuščajte psa z vrvice ob zamrznjenih jezerih ali rekah – led je lahko zahrbten.
Znaki hipotermije
Če opazite tresenje, dvigovanje tačk, okorelost, jokanje, iskanje zavetja ali bledo/modro obarvane dlesni, psa takoj ogrejte in po potrebi obiščite veterinarja.
Vir: net.hr
