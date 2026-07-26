Psi niso živali, ki bi bile ustvarjene za dolgotrajno osamljenost. So družabna bitja, ki potrebujejo stik z ljudmi ali drugimi psi, zato predolga odsotnost lastnika lahko povzroči stres, dolgočasje in vedenjske težave.

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Koliko ur je še sprejemljivo?

Britanska organizacija RSPCA, ena največjih organizacij za zaščito živali na svetu, svetuje, da odrasel pes ne bi smel biti redno sam več kot štiri ure skupaj. Razlog ni le potreba po opravljanju potrebe, temveč tudi psihološko počutje živali. To ne pomeni, da bo vsak pes po štirih urah avtomatično v težavah. Nekateri mirni in dobro socializirani psi lahko občasno ostanejo sami tudi dlje. Težava nastane, ko dolga odsotnost postane vsakodnevna rutina. Organizacija Dogs Trust opozarja, da lahko psi ob predolgi samoti razvijejo tesnobo, pretirano lajanje ali destruktivno vedenje.

icon-expand Nekateri psi znake stresa kažejo le takrat, ko nikogar ni doma. FOTO: Shutterstock

Starost igra veliko vlogo

Mladički Mladički samote še ne razumejo. Poleg tega težje zadržujejo urin in potrebujejo pogostejše obroke. Pri mladičku, starem nekaj mesecev, že dve do tri ure samote lahko predstavljajo velik izziv. Odrasli psi Zdrav odrasel pes običajno lažje prenaša samoto. Če je bil na to navajen postopoma, ima dovolj gibanja in mentalne stimulacije, lahko brez večjih težav ostane sam nekaj ur. Kljub temu strokovnjaki kot zgornjo mejo za redno odsotnost priporočajo približno štiri ure. Starejši psi Pri starejših psih se pogosto pojavijo zdravstvene težave, zaradi katerih potrebujejo pogostejše izhode ali več pozornosti. Tudi njihove potrebe po socialnem stiku se lahko povečajo.

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Kako veste, da vaš pes samoto slabo prenaša?

Zanimivo je, da številni lastniki težave sploh ne opazijo. RSPCA navaja, da nekateri psi znake stresa kažejo le takrat, ko nikogar ni doma. Pogosto jih lastniki odkrijejo šele s pomočjo kamere ali zaradi pritožb sosedov. Med najpogostejšimi znaki so:

- pretirano lajanje ali cviljenje,

- uničevanje pohištva in predmetov,

- praskanje po vratih,

- nemirno sprehajanje po stanovanju,

- močno slinjenje ali sopihanje,

- zavračanje hrane, ko ostane sam. Takšno vedenje ni nagajanje ali maščevanje. Kot pojasnjujejo pri RSPCA in Dogs Trust, gre največkrat za posledico stresa oziroma ločitvene tesnobe.

icon-expand Psa je na samoto potrebno navajati postopoma. FOTO: Shutterstock

Največja napaka: nenadna dolga odsotnost

Veliko ljudi naredi isto napako. Ko pripeljejo psa domov, z njim preživijo nekaj dni ali tednov, nato pa se nenadoma vrnejo v običajen delovni ritem in ga pustijo samega več ur. Pri Dogs Trust poudarjajo, da je treba psa na samoto navajati postopoma. Začeti je treba z nekaj minutami in čas odsotnosti počasi podaljševati. Tako pes spozna, da odhod lastnika ni nič nevarnega in da se ta vedno vrne.

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Kaj lahko storite, če ste v službi cel dan?

Če vas zaradi službe ni doma osem ali več ur, strokovnjaki priporočajo nekaj praktičnih rešitev:

- dogovorite se z družinskim članom ali sosedom za kratek obisk,

- psu pred odhodom omogočite daljši sprehod,

- pustite mu interaktivne igrače ali miselne izzive. Najpomembnejše pa je opazovati svojega psa. Nekateri bodo mirno prespali večino vaše odsotnosti, drugi pa bodo že po eni uri pokazali znake nelagodja.