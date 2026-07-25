Sprehod s psom bo v enem od švicarskih mest kmalu videti nekoliko drugače. Lastniki ne bodo več potrebovali le vrečk za pobiranje iztrebkov, temveč tudi stekleničko z vodo. Lokalne oblasti so namreč sprejele pravilo, po katerem bodo morali po uriniranju psa površino sprati z vodo. Ukrep je sprožil burne odzive. Nekateri ga pozdravljajo kot korak k čistejšemu mestu, drugi menijo, da gre predaleč.

Zakaj so se odločili za tako strogo pravilo?

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, povzeta v medijih Yahoo News, so oblasti v švicarskem mestu Chiasso ob meji z Italijo ugotovile, da pasji urin povzroča vse več težav v zgodovinskem mestnem jedru. Posebej problematični naj bi bili tlakovana območja in ulična oprema, kjer se v vročih poletnih dneh hitro širijo neprijetne vonjave. Mestni uradnik Umberto Balzaretti je pojasnil, da so določeni predeli mesta že dlje časa zahtevali dodatno čiščenje, poleti pa težavo še poslabšajo visoke temperature.

Grozi tudi denarna kazen

icon-expand Pes na sprehodu - bi morali lastniki poskrbeti tudi za odstranjevanje urina? FOTO: Shutterstock

Nova uredba določa, da morajo lastniki psov urin svojih ljubljenčkov razredčiti in sprati z zadostno količino vode. Ob sprehodu bodo morali imeti pri sebi manjšo plastenko ali drugo primerno posodo z vodo. V prvih tednih bodo kršitelje predvsem opozarjali, pozneje pa bo sledila denarna kazen v višini 100 švicarskih frankov, kar znaša približno 107 evrov.

Prvo takšno pravilo v Švici?

Po poročanju švicarskega portala Blue News gre za eno prvih tovrstnih lokalnih pravil v državi. Večina švicarskih občin sicer že dolgo kaznuje lastnike, ki ne pobirajo pasjih iztrebkov, zahteva po čiščenju urina pa je precej redkejša. V Chiassu menijo, da bo ukrep prispeval k večji čistoči javnih površin in prijetnejšemu bivanju tako prebivalcev kot obiskovalcev mesta.

Bi lahko podobna pravila videli tudi drugje?

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Vprašanje čistoče za psi je vse bolj aktualno v številnih evropskih mestih. Lastniki psov so v mnogih državah že zakonsko dolžni pobirati iztrebke svojih ljubljenčkov, nekatere občine pa razmišljajo tudi o dodatnih ukrepih za zmanjšanje neprijetnih vonjav in poškodb urbane opreme, ki jih lahko dolgoročno povzroča pasji urin. Ali se bo praksa iz švicarskega Chiassa razširila še drugam, bo pokazal čas. Zagotovo pa gre za ukrep, ki je med lastniki psov že sprožil veliko razprav.

Chiasso ni osamljen primer. Podobne zahteve že veljajo v številnih evropskih mestih, na primer v italijanskih mestih Parma in Livorno, kjer so jih uvedli v začetku letošnjega leta. V Barceloni lahko globe dosežejo do 300 evrov, številna španska mesta pa izvajajo kampanje za spodbujanje odgovornejšega ravnanja lastnikov, poroča Index.