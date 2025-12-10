Ko se je Jeremy Barton iz Wisconsina julija letos odpravil na dolgo potovanje z Aljaske domov v Oklahomo, si ni predstavljal, da bo njihov ljubljenček Shadow postal junak neverjetne zgodbe o preživetju. Med postankom v bližini mesta Fort St. John v Britanski Kolumbiji je radovedni maček izkoristil trenutek in pobegnil iz avtodoma. Lastnik ga je iskal več ur in ga poskušal s hrano zvabiti nazaj v avto, a brez uspeha. Čeprav z zlomljenim srcem, je bil prisiljen nadaljevati pot in sinovoma sporočiti žalostno novico, da Shadowa ni več.

Pet mesecev v divjini

Kot poroča People, se je Shadow znašel v zelo nevarni in za preživetje zahtevni pokrajini, in sicer v Kanadskem Skalnem gorovju, kjer so zime zelo dolge in ostre, temperature pa pogosto padejo globoko pod ničlo. Kljub temu je maček preživel kar pet mesecev sam, brez človeške pomoči. Nekaj časa po izginotju so mačka lokalni prebivalci kdaj pa kdaj opazili, a ga niso uspeli ujeti. Šele novembra je ena od zaposlenih v narodnem parku, ki je prepoznala mačka iz objav na družbenih omrežjih, uspela vzpostaviti stik z družino in organizirati Shadowovo vrnitev domov, poroča kanadski CBC.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ko so ga končno ujeli, je bil Shadow presenetljivo v dobrem stanju. Bil je le nekoliko shujšan, a drugače zdrav in živahen. Veterinarji so potrdili, da je moral najti hrano in zavetje v naravi, kar je za hišnega mačka izjemen dosežek. Družina je bila ob novici, da je njihov ljubljenček še vedno živ in da so ga uspeli ujeti, ganjena do solz, zgodba o čudežnem preživetju pogumnega mačka pa je hitro postala viralna.

icon-expand Kanadsko Skalno gorovje FOTO: Adobe Stock

Kako je Shadow preživel?

Strokovnjaki so si enotni, da so mačke izjemno prilagodljive živali in da je prav ta prilagodljivost na okolje rešila Shadowa. Lovski nagon, sposobnost iskanja zavetja in iznajdljivost mačkam omogočajo preživetje tudi v ekstremnih razmerah. Shadow je verjetno lovil manjše glodavce in ptice ter se skrival v gozdnih zavetjih pred plenilci in mrazom. Kot še navajajo mediji, bo Shadow za božič že doma v Oklahomi, čaka pa ga dolga pot.

To ni edina zgodba o čudežnem preživetju

Shadowova zgodba dokazuje, kako vztrajni in pogumni so lahko hišni ljubljenčki, a ni edina. Maček Jessie iz Avstralije se je izgubil med selitvijo. Avstralski mediji so bili leta 2022 polni zgodbe o zvestem mačku, ki je prehodil več kot 300 km, da je našel pot domov. Mačka Willow iz Kolorada v ZDA je bila pogrešana kar 5 let, nato pa so jo našli 2.000 km stran v New Yorku. Lastniki so jo prepoznali po mikročipu. Maček Mo iz Velike Britanije je preživel 8 mesecev na prostem po tem, ko je med prenovo hiše pobegnil. Kljub obsežni iskalni akciji ga niso uspeli izslediti. So ga pa našli le nekaj ulic stran, a je bil ves čas izjemno previden in skrit.

Preberi še Obvezno čipiranje mačk: kako poteka in kolikšna je subvencija

Čipirajte mačke in ohranite upanje

Zgodb o čudežnih vrnitvah izgubljenih mačk ni malo. Če je maček čipiran, je veliko več možnosti, da bo vrnjen svojim lastnikom. Večina teh zgodb se je srečno končala prav zaradi mikročipa. Zgodba mačka Shadowa pa je res poseben čudež, saj je kljub dejstvu, da so mačke zelo odporne živali, preživel v okolju, kjer je bil izpostavljen plenilcem in res zahtevnim vremenskim razmeram.