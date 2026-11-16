Mačke imajo poseben talent. Vedno znova najdejo kotičke, za katere bi marsikdo rekel, da so nenavadni, one pa dobro vedo, zakaj so si jih izbrale. Tako je bilo tudi ob fotografiji, ki jo je na svojem Facebook profilu objavila slovenska policija. Na njej mačka brezskrbno spi kar na policijskem vozilu. Ob fotografiji so zapisali: "Hm, nekdo točno ve, kje je spanec najbolj varen. #mačjezadeve". Objava je med uporabniki hitro požela veliko pozornosti. Zbrala je številne všečke, odzive in pozitivne komentarje, v katerih so mnogi zapisali, da je mačka očitno našla najbolj varno parkirišče v državi.

Zakaj mačke tako rade poležavajo na avtomobilih?

Če imate mačko ali živite v okolju, kjer se jih potika več, ste to verjetno že opazili. Zlasti jeseni in pozimi avtomobili postanejo eno njihovih najljubših počivališč. Razlog je zelo preprost: toplota. Po vožnji motor še nekaj časa oddaja toploto, ogreti pa so tudi pokrov motorja, vetrobransko steklo in drugi deli vozila. Za mačko, ki vedno išče prijetno topel prostor za počitek, je to skoraj idealna izbira.

Jeseni in pozimi so avtomobili še posebej privlačni

Ko se temperature spustijo, mačke porabijo več energije za ohranjanje telesne temperature. Zato še pogosteje iščejo sončne police, radiatorje, odeje in tudi avtomobile. Zlasti zunanje mačke zelo dobro vedo, kje lahko najdejo nekaj dodatne toplote. Če je avtomobil parkiran na soncu ali je bil pred kratkim v uporabi, ga bodo pogosto izkoristile za kratek počitek ali popoldanski dremež.

Tudi občutek varnosti igra pomembno vlogo

Mačke ne iščejo le toplote, temveč tudi občutek nadzora nad okolico. Višja mesta jim omogočajo boljši pregled nad dogajanjem okoli njih. Pokrov avtomobila je pogosto ravno dovolj dvignjen, da se mačka počuti varno, hkrati pa lahko hitro opazi morebitno nevarnost in pobegne.

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Morda je prav zato kosmata obiskovalka za svoj počitek izbrala policijsko vozilo. Če bi vprašali njo, bi verjetno odgovorila, da je združilo vse, kar potrebuje za popoln spanec: toploto, mir in občutek varnosti.

Na kaj morajo biti pozorni vozniki?

V hladnejših mesecih strokovnjaki za zaščito živali opozarjajo, da se nekatere mačke zatečejo tudi pod avtomobile ali celo v bližino motornega prostora, kjer iščejo zavetje pred mrazom. Preden se odpravite na pot, je zato dobro preveriti okolico vozila, potrkati po pokrovu motorja ali na kratko pogledati pod avtomobil. Tako lahko preprečite neprijetna presenečenja in morebitne poškodbe živali. Fotografija z družbenih omrežij je tako mnoge nasmejala, hkrati pa opomnila na nekaj, kar ljubitelji mačk dobro vedo: ko mačka najde popoln prostor za počitek, je skoraj nemogoče, da bi jo prepričali, da obstaja še boljši.