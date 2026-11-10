Hladno vreme lahko mačkam – tudi tistim, ki so sicer vajene bivanja na prostem, povzroči resne zdravstvene težave. Veterinar je za portal Express razkril natančno temperaturo, pri kateri mačke pozimi ne bi več smele biti na prostem.

Vas skrbi, da bi vašo mačko zunaj zeblo?

Z bližajočo se zimo in nižanjem temperatur se mnogi lastniki bojijo svoje hišne ljubljenčke pustiti zunaj. Ta težava se pojavlja zlasti pri mačkah, ki so sicer bolj vajene zunanjega življenja. Izpostavljanje živali pretirano hladnemu vremenu jim namreč lahko povzroči zdravstvene težave, vključno s podhladitvijo in ozeblinami – ki so lahko tudi usodne.

icon-expand Za mačko je najbolj optimalna zunanja temperatura med 10 in 19 stopinj Celzija. FOTO: Shutterstock

Znaki, da vašo mačko zebe

Nekateri opozorilni znaki, da vaša mačka morda doživlja hipotermijo ali podhladitev, vključujejo tresenje, ki sicer lahko preneha, ko se stanje drastično poslabša, hladna ušesa in tačke, blede dlesni, dezorientacijo, letargijo in plitvo dihanje. Da bi pomagal zaskrbljenim lastnikom, je veterinar Dave na računu Pet Health Club na TikToku začel objavljati zanimive in uporabne nasvete. Med drugim tako zaskrbljenim lastnikom pomaga prepoznavati, kdaj so temperature zunaj padle prenizko, da bi njihovi mačji spremljevalci varno šli ven. "Ali je za vašo mačko premrzlo, da bi šla ven?" vpraša na začetku posnetka, nato pa podrobno opiše, kako lahko različne temperature v okolju vplivajo na vašo mačko in kdaj naj ta raje ostane v zaprtem prostoru.

icon-expand V številnih delih Slovenije se jutranje temperature že spuščajo proti ledišču. Lastniki mačk se zato vse pogosteje sprašujejo, kdaj je za njihove ljubljenčke zunaj prehladno. FOTO: Shutterstock

To so torej znaki, da vašo mačko zebe: - tresenje, - hladna ušesa, - hladne tačke, - letargija, - dezorientacija, - plitvo dihanje.

Temperatura, pri kateri je bolje, da mačka ostane notri

icon-expand Zunanje mačke bolje prenašajo mraz kot notranje mačke. FOTO: Shutterstock

Veterinar pojasni, da je za mačko najbolj optimalna zunanja temperatura med 10 in 19 stopinjami Celzija. To so običajno najbolj varni pogoji za mačke, v katerih lahko brez skrbi raziskujejo zunanjost. "Vendar pa nekatere mačke, zlasti starejše mačke ali mačke s tanko dlako, morda potrebujejo dodatno toploto ..." je opozoril. Dr. Dave je poudaril tudi, da ko temperature dosežejo med 0 in 6 stopinjami Celzija, to zanje že lahko predstavlja določeno tveganje za različne zdravstvene zaplete. Še enkrat je poudaril pomen zagotavljanja varnega, toplega zavetja za ohranjanje dobrega počutja mačke in opozoril, da bi lahko dolgotrajna izpostavljenost tako nizkim razmeram bila zelo nevarna. Če živo srebro pade pod 0 stopinj Celzija, pa lastnike mačk poziva, naj svoje hišne ljubljenčke nujno obdržijo v zaprtih prostorih, ne glede na to, kako vztrajno bodo želeli ven.

Kdaj mačka lahko ostane zunaj?

Temperatura Priporočilo 10 do 19 stopinj C Varno za večino mačk 0 do 6 stopinj C Potrebna dodatna previdnost Pod 0 stopinj C Priporočljivo je, da ostane v notranjih prostorih

Od česa je odvisna optimalna temperatura za mačke

Napotki, ki jih podaja veterinar, veljajo za precej splošne, saj na najbolj optimalno temperaturo za mačke vpliva več dejavnikov, navaja Chewy. Starost in zdravstveno stanje: Mladički, starejše mačke in tiste z zdravstvenimi težavami so bolj dovzetne za mraz in imajo lahko težave z uravnavanjem telesne temperature. Vrsta in barva dlake: Dolgodlake pasme, kot so maine coon in perzijske mačke, bolje prenašajo hladnejše temperature kot kratkodlake in zlasti gole mačke. Temna dlaka absorbira tudi več toplote kot svetla dlaka. Telesna teža: Mačke s prekomerno telesno težo imajo lahko zaradi maščobe boljšo 'izolacijo', medtem ko mačke z nizko telesno težo hitro izgubljajo telesno toploto. (Ne)vajenost na zunanje razmere: Zunanje mačke, ki se postopoma prilagajajo sezonskim temperaturnim spremembam, bolje prenašajo mraz kot notranje mačke, ki so nenadoma izpostavljene hladnemu vremenu. Raven aktivnosti: Gibanje ustvarja telesno toploto, zato bo mački, ki se sprehaja na povodcu, verjetno topleje kot mački, ki leži pod grmom, ko je zunaj hladno. Drugi okoljski pogoji: Temperatura ni edini pomemben vremenski dejavnik – pomembno vlogo igrajo tudi vlaga, veter, dež in sneg.

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