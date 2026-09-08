To, da morajo biti od januarja prihodnje leto vse lastniške mačke označene z mikročipom in vpisane v Centralni register hišnih živali, določa novela zakona o zaščiti živali. Država v prehodnem obdobju, ki se izteče 31. decembra, lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk.

Kot so sporočili z Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je odziv lastnikov dober. Število mačk, ki so vpisane v Centralni register hišnih živali, se je v dobrem letu dni povečalo za več kot 83.000, pri čemer jih je skupaj sedaj vpisanih več kot 141.000.

Za sofinanciranje označitve in registracije mačk je bilo do zdaj iz državnega proračuna izplačanih približno 2,5 milijona evrov.