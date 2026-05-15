Maltipoo je izredno prikupen, ljubeč in družaben kuža, ki se močno naveže na svojo družino. Odlično se znajde v stanovanjih in pri ljudeh, ki si želijo stalnega pasjega spremljevalca. Zaradi svoje nežne narave je primeren tudi za družine z otroki, če znajo ti s psom ravnati spoštljivo.

Kako je videti maltipoo?

Je majhen kuža, ki običajno doseže med 20 in 35 centimetrov višine ter tehta od 3 do 9 kilogramov. Njegov videz se lahko nekoliko razlikuje, saj gre za križanca, vendar ima večina mehko valovito ali kodrasto dlako, velike temne oči, povešena ušesa, "medvedkast" videz in zelo nežen izraz obraza.

Barve dlake so lahko zelo različne:

- bela, - krem, - marelična, - svetlo rjava, - črna, - kombinacije več barv. Njihova dlaka običajno malo odpada, zato jih mnogi označujejo kot bolj primerno izbiro za alergike, čeprav popolnoma hipoalergen pes ne obstaja.

Značaj in temperament

Maltipoo je predvsem družinski pes. Najraje je v bližini svojih ljudi in zelo težko prenaša dolgotrajno samoto. To je kuža, ki obožuje crkljanje, rad sodeluje pri družinskih aktivnostih, hitro naveže stik z ljudmi, je inteligenten in učljiv ter pogosto sledi lastniku po stanovanju. Po pudlju je podedoval inteligenco in hitro učenje, po maltežanu pa nežnost in navezanost na človeka. Večina maltipoov je igrivih, veselih in zelo družabnih, vendar so nekateri lahko nekoliko plašni do tujcev, če niso dovolj socializirani.

Je maltipoo primeren za družine z otroki?

Da, vendar z nekaj pomembnimi opozorili. Maltipoo se praviloma zelo dobro razume z otroki, saj je igriv, nežen in ljubeč. Številni strokovnjaki ga opisujejo kot odličnega družinskega psa. Vendar pa je zaradi svoje majhne velikosti precej občutljiv, zato ni najboljša izbira za zelo grobo igro ali zelo majhne otroke, ki še ne znajo pravilno ravnati s psom. Najbolje se znajde v družinah s starejšimi otroki, pri mirnejših otrocih in v okolju, kjer se otroci naučijo spoštljivega odnosa do živali. Če otrok psa preveč stiska ali z njim ravna grobo, lahko maltipoo postane prestrašen ali nezaupljiv.

Za koga je maltipoo primeren?

Ta pasma je odlična izbira za družine, pare, starejše ljudi, začetnike, ljudi, ki živijo v stanovanju, in posameznike, ki si želijo zelo navezanega psa. Ker ne potrebuje ogromno gibanja, se dobro prilagodi tudi mestnemu življenju. Dovolj so dnevni sprehodi in nekaj igre doma. Ni pa najbolj primeren za ljudi, ki so veliko odsotni, zelo aktivne lastnike, ki želijo športnega psa, družine brez časa za nego dlake in okolja, kjer bi bil dolgo sam.

Nega in vzdrževanje

Čeprav maltipoo malo menja dlako, njegova nega ni enostavna. Dlaka se hitro vozla, zato potrebuje redno česanje, pogosto kopanje, profesionalno striženje ter nego oči in ušes. Veliko lastnikov opozarja, da je ravno nega največji strošek in izziv pri tej pasmi. Profesionalno striženje je pogosto potrebno vsakih 6–8 tednov. Pogoste so tudi solzne oči in rjavi madeži pod očmi, kar zahteva redno čiščenje.

Inteligenca in učenje

Maltipoo velja za zelo inteligentnega psa, ki se hitro uči osnovnih ukazov, hišne čistoče, trikcev ter hoje na povodcu. Najbolje deluje pozitivna motivacija, kot so pohvale, priboljški in igra. Groba vzgoja pri tej pasmi ni priporočljiva, saj so psi precej občutljivi.

Ali veliko lajajo?

To je precej odvisno od posameznega psa in vzgoje. Nekateri maltipooji so zelo mirni, drugi pa hitro opozarjajo na zvoke ali obiskovalce. Zaradi pudljeve inteligence in občutljivosti lahko razvijejo tudi ločitveno tesnobo, kar pomeni lajanje, ko ostanejo sami doma. Pomembna je zgodnja socializacija in navajanje na samoto.

Zdravje in življenjska doba

Maltipoo običajno živi med 10 in 15 let. Ker gre za križanca, lahko podeduje težave obeh starševskih pasem, kot so težave s koleni, občutljive oči, težave z zobmi, alergije, težave s srcem in občutljiva prebava. Zelo pomembno je izbrati odgovornega vzreditelja, ki opravlja zdravstvene teste staršev.

Prednosti pasme maltipoo

Je zelo ljubeč in navezan pes, primeren za stanovanje. Njegova dlaka odpada v manjših količinah, je zelo inteligenten in učljiv pes, igriv in družaben ter primeren za začetnike.

Slabosti pasme maltipoo

Maltipoo težko prenaša samoto, potrebuje veliko nege dlake. Ta kuža pa lahko zaradi svoje občutljivosti razvije tudi ločitveno tesnobo, je občutljiv pri grobi igri, redna nega pa je lahko draga. Maltipoo potrebuje bližino človeka, pozornost in veliko ljubezni in prav zato lastnikom pogosto postane pravi družinski član.