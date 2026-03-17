Izguba hišnega ljubljenčka je za mnoge enaka izgubi družinskega člana – bolečina je globoka, praznina velika, vsakdan pa se čez noč spremeni. Strokovnjaki poudarjajo, da je žalovanje za ljubljenčki povsem naravno in pogosto primerljivo z žalovanjem za človekom, saj so vezi, ki jih ljudje stkemo s svojimi kosmatimi spremljevalci, iskrene, močne in prežete s skupnimi trenutki, rituali ter brezpogojno ljubeznijo. Prav zato ni presenetljivo, da številni ob izgubi doživljajo šok, tesnobo in občutek, da so izgubili del sebe – občutke, ki jih je javno delil tudi slovenski glasbenik Miran Rudan, ko je sporočil, da je poginil njegov zvesti pes Ari.

"Dragi naš beli angel Ari, težko je sprejeti, da te ni več ob nas. Devet let si bil del našega vsakdana, naše družine in našega srca. Bil si več kot pes – bil si naš zvesti prijatelj, naš tihi spremljevalec in nekdo, ki nas je vedno znal razveseliti," je zapisal Rudan.

V nadaljevanju zapisa se glasbenik spomni vseh čudovitih trenutkov z Arijem. "Vsak od njih nam bo za vedno ostal v spominu," je poudaril in dodal zahvalo Ariju. "Hvala ti, Ari, za tvojo brezpogojno ljubezen, za zvestobo in za vse veselje, ki si ga prinesel v naše življenje. Naučil si nas, kako preprosta in iskrena je lahko ljubezen," je iskreno priznal.