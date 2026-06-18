Pred nami je prvi vročinski val, od 30 do 35 stopinj Celzija pa bo vse do konca meseca. Poleti asfalt ni le vroč – je lahko nevaren. Medtem ko vi hodite v čevljih, vaš pes vsak korak naredi neposredno po razžarjeni podlagi. In prav tu se skriva težava: že pri relativno "znosnih" temperaturah lahko pločnik doseže vrednosti, ki povzročijo opekline. Veliko lastnikov zmotno misli, da je sprehod varen, dokler ni ekstremne vročine. A resnica je drugačna: nevarnost se začne precej prej – pogosto že sredi dopoldneva. Posledice pa niso nedolžne: od rahlo poškodovanih blazinic do hudih opeklin, ki zahtevajo veterinarsko oskrbo.

icon-expand Pasje tace so poleti močno izpostavljene vročim površinam. FOTO: Shutterstock

Uporabite preprosto pravilo 7 sekund: S hrbtno stranjo dlani se dotaknite pločnika. Če je ne morete držati na mestu vsaj 7 sekund, je prevroče za sprehod. Poiščite senco, travo, gozd ali počakajte na hladnejši del dneva. S tem boste svojemu psu omogočili prijeten in varen sprehod ter ohranili sanje o popolnem poletju. Ključno pravilo, ki ga veterinarji pogosto ponavljajo, je preprosto: če vi ne morete stati bos na asfaltu vsaj nekaj sekund, tudi vaš pes ne more varno hoditi po njem. Ta test traja le trenutek – lahko pa prepreči veliko bolečine.

Kako vroč je pločnik? Preverite s preprostim testom!

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Kako ugotoviti, ali je pločnik prevroč za vašega psa? Obstaja še nekaj drugih načinov. Opazujte psa: Če pes šepa, se izogiba pločniku ali si pogosto liže tace, ga zelo verjetno pečejo tačke. Uporabite termometer: Če imate termometer, izmerite temperaturo pločnika. Če je višja od 40 stopinj Celzija, se izogibajte sprehodom po njem. Obstaja pa tudi nekaj alternativnih rešitev. Sprehajajte psa zgodaj zjutraj ali pozno zvečer: Ko je temperatura zraka nižja. Sprehajajte psa po travi ali v senci: Izogibajte se vročemu asfaltu in betonu. Namesto tega se v vročem poletnem dnevu raje odpravite v gozd.

icon-expand V vročih dneh se s psom raje odpravite v gozd. FOTO: Shutterstock

Prva pomoč pri opeklinah tac

Če kljub previdnosti pride do opeklin na pasjih tacah, je pomembno hitro ukrepanje. Najprej psa umaknite z vročega pločnika in ga odnesite v hladen prostor. Nato mu tace nežno sperite s hladno, a ne ledeno vodo. Spirajte vsaj 10–15 minut. To bo pomagalo zmanjšati bolečino in preprečiti nadaljnje poškodbe. Če opazite mehurje ali odprte rane, jih ne prebadajte ali mažite brez posveta z veterinarjem. Mehurji ščitijo spodnje plasti kože in preprečujejo okužbe. Rane nežno očistite z blago antiseptično raztopino, kot je fiziološka raztopina, in jih prekrijte s sterilno gazo. Nujno je, da se ob hujših težavah posvetujete z veterinarjem, saj bo ocenil resnost opeklin in predpisal ustrezno zdravljenje. Veterinar lahko predpiše protibolečinske tablete, antibiotike ali posebno mazilo za pospešitev celjenja. V hudih primerih bo morda potrebna hospitalizacija in infuzija. V času okrevanja je pomembno, da psa ne izpostavljate vročini in omejite njegovo aktivnost. Sprehodi naj bodo kratki in po mehkih površinah, kot je trava. Redno pregledujte njegove tace in pazite na znake okužbe, kot so rdečina, oteklina, gnoj ali vročina.

Pri temperaturi zraka 25 C lahko temperatura asfalta doseže tudi do 52 C! Zato vedno preverite temperaturo pločnika, preden se odpravite na sprehod s psom. Enostaven test: položite hrbtno stran roke na pločnik za nekaj sekund.

Zaščita pasjih tac pred vročim pločnikom zahteva več kot le hiter preizkus temperature

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Pomembno je upoštevati individualne dejavnike psa, kot so starost, pasma in zdravstveno stanje. Mladički imajo občutljivejše tace kot odrasli psi, pasme s kratko dlako ali občutljivo kožo so bolj nagnjene k opeklinam, psi s prekomerno težo pa se hitreje pregrevajo. Prav tako bodite pozorni na morebitne poškodbe tac, saj so te bolj občutljive na vročino.

Vosek za tačke

Če je sprehod po vročem pločniku neizogiben, razmislite o uporabi voska za tačke. Ta ustvari zaščitno pregrado med tacami in pločnikom. Vosek za tace je enostaven za uporabo in nudi dobro zaščito, vendar ga je treba redno nanašati, še posebej pred vsakim sprehodom. Ne pozabite, preventiva je vedno boljša kot kurativa. Z upoštevanjem teh nasvetov boste poskrbeli za zdrave in srečne pasje tace skozi celo poletje.

icon-expand Če je sprehod po vročem pločniku neizogiben, razmislite o uporabi voska za tačke. FOTO: iStockphoto

Ne le tace, psi so poleti nasploh izpostavljeni tudi vročinski kapi

Poleg opeklin tac je vroč pločnik tudi dejavnik tveganja za vročinsko kap pri psih. Vročinska kap je resno stanje, ki nastane, ko se telesna temperatura psa dvigne nad normalno raven (39–40 C). Simptomi vključujejo prekomerno slinjenje, pospešeno dihanje, bruhanje, letargijo, šepanje, pomanjkanje koordinacije in v hudih primerih izgubo zavesti. Če opazite te simptome, takoj ukrepajte. Psa umaknite na hladen prostor, mu ponudite vodo, ga hladite z mokro brisačo in poiščite veterinarsko pomoč. Ne poskušajte psa ohladiti prehitro, saj lahko to povzroči šok. Ohlajajte ga postopoma in ga nenehno opazujte.

Preventiva je ključna

Izogibajte se sprehodom v vročih urah dneva, zagotovite psu stalen dostop do sveže vode, mu omogočite senco in ga ne puščajte v zaprtem avtomobilu. Avtomobil se lahko hitro segreje, tudi če je zunaj le malo topleje. Ne tvegajte življenja svojega psa!