Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je opozorila, da so se 22. aprila v Evropski uniji in s tem tudi v Sloveniji začela uporabljati posodobljena pravila EU za netrgovske premike hišnih ljubljenčkov .

V skladu z novimi pravili lahko hišni psi, hišne mačke in hišni beli dihurji potujejo s svojimi lastniki (lastnik potuje skupaj z živaljo) v drugo državo članico EU ali iz tretje države v države članice EU, če izpolnjujejo določene zahteve, kot so:

- označene morajo biti z mikročipom;

- veljavno morajo biti cepljene proti steklini;

- če prihajajo iz določenih tretjih držav, morajo imeti pri vstopu v EU opravljen tudi test titracije protiteles proti steklini;

- lastniki morajo zagotoviti, da imajo njihove hišne živali veljaven potni list EU za hišne živali, ko potujejo iz države članice EU ali Severne Irske v drugo državo članico EU ali Severno Irsko. Če potujejo iz tretje države, morajo imeti predpisano zdravstveno spričevalo, je zapisano na strani gov.si.

Posodobljena pravila pojasnjujejo tudi, da je dovoljeno potovati z največ petimi hišnimi živalmi na osebo in vozilo, razlagajo pogoje, ki jih je treba izpolniti, če se pri potovanju iz ene tretje države v drugo prečka ozemlje EU, ter opisujejo postopke v primeru, če država, ki ni članica EU, zavrne vstop hišne živali in se mora žival vrniti v EU.

Posodobljena pravila prav tako krepijo zahteve glede identifikacije hišnih živali in določajo, katere informacije morajo vsebovati identifikacijski dokumenti (kot je koda države izvora hišne živali).