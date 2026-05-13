Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je opozorila, da so se 22. aprila v Evropski uniji in s tem tudi v Sloveniji začela uporabljati posodobljena pravila EU za netrgovske premike hišnih ljubljenčkov.
Kaj to pomeni za vas?
V skladu z novimi pravili lahko hišni psi, hišne mačke in hišni beli dihurji potujejo s svojimi lastniki (lastnik potuje skupaj z živaljo) v drugo državo članico EU ali iz tretje države v države članice EU, če izpolnjujejo določene zahteve, kot so:
- označene morajo biti z mikročipom;
- veljavno morajo biti cepljene proti steklini;
- če prihajajo iz določenih tretjih držav, morajo imeti pri vstopu v EU opravljen tudi test titracije protiteles proti steklini;
- lastniki morajo zagotoviti, da imajo njihove hišne živali veljaven potni list EU za hišne živali, ko potujejo iz države članice EU ali Severne Irske v drugo državo članico EU ali Severno Irsko. Če potujejo iz tretje države, morajo imeti predpisano zdravstveno spričevalo, je zapisano na strani gov.si.
Posodobljena pravila pojasnjujejo tudi, da je dovoljeno potovati z največ petimi hišnimi živalmi na osebo in vozilo, razlagajo pogoje, ki jih je treba izpolniti, če se pri potovanju iz ene tretje države v drugo prečka ozemlje EU, ter opisujejo postopke v primeru, če država, ki ni članica EU, zavrne vstop hišne živali in se mora žival vrniti v EU.
Posodobljena pravila prav tako krepijo zahteve glede identifikacije hišnih živali in določajo, katere informacije morajo vsebovati identifikacijski dokumenti (kot je koda države izvora hišne živali).
Večina novih zahtev velja od 22. aprila 2026, vendar pa bodo nekatere spremembe uvedene postopoma
Nova zdravstvena spričevala se bodo uporabljala od 1. oktobra 2026, medtem ko bodo nove zahteve glede identifikacije hišnih živali in posodobljeni potni listi EU obvezni šele od 1. januarja 2028.
