Po poročanju tujih medijev sta princ in princesa novico razkrila ob Ottovem prvem rojstnem dnevu, ki sta ga pospremila s fotografijo in zapisom 'Dobrodošel v družini.'

Otto ni povsem "novinec", gre namreč za mladiča njihove psičke Orle, ki se je družini pridružila leta 2020 kot darilo Kateinega brata. Tako se nadaljuje tradicija ljubezni do psov, ki jo družina neguje že vrsto let, vse od njihovega prejšnjega ljubljenčka Lupa.

Novi kuža se je že pojavil tudi na uradnih družinskih fotografijah, kjer je skupaj z otroki, Georgem, Charlotte in Louisom ter psičko Orlo.