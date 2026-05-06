Nov družinski član z že znano zgodbo
Po poročanju tujih medijev sta princ in princesa novico razkrila ob Ottovem prvem rojstnem dnevu, ki sta ga pospremila s fotografijo in zapisom 'Dobrodošel v družini.'
Otto ni povsem "novinec", gre namreč za mladiča njihove psičke Orle, ki se je družini pridružila leta 2020 kot darilo Kateinega brata. Tako se nadaljuje tradicija ljubezni do psov, ki jo družina neguje že vrsto let, vse od njihovega prejšnjega ljubljenčka Lupa.
Novi kuža se je že pojavil tudi na uradnih družinskih fotografijah, kjer je skupaj z otroki, Georgem, Charlotte in Louisom ter psičko Orlo.
Psi kot pomemben del kraljevega vsakdana
Psi imajo v življenju valižanskega princa in princese posebno mesto. Njihov nekdanji pes Lupo, prav tako kokeršpanjel, je postal celo medijski fenomen in pomembno vplival na priljubljenost pasme v Združenem kraljestvu.
Z Ottom družina nadaljuje to tradicijo in hkrati kaže bolj sproščeno, domačo plat kraljevega življenja, ki pogosto pritegne veliko simpatij javnosti.
Kokeršpanjel: ena najbolj priljubljenih družinskih pasem
Kokeršpanjel (angleški ali ameriški) spada med lovske pse, ki so bili prvotno vzrejeni za lov na ptice, predvsem sloke.
Značilnosti pasme
Kokeršpanjel je srednje velik pes z dolgimi, visečimi ušesi, ki ima mehko, pogosto valovito dlako in je zelo družaben, igriv ter navezan na ljudi, zato je izjemno primeren za družine z otroki.
Angleški kokeršpanjel, kakršnega ima tudi kraljeva družina, velja za energičnega in inteligentnega psa, ki potrebuje precej gibanja in pozornosti.
Zakaj so tako priljubljeni?
Pasma je znana po svojem prijaznem značaju in prilagodljivosti. Pogosto jih opisujejo kot "vesele pse", saj so zelo družabni in radi sodelujejo z ljudmi.
Zaradi teh lastnosti so kokeršpanjeli priljubljeni tako med običajnimi družinami kot tudi med znanimi osebnostmi, vključno z britansko kraljevo družino.
Vir: People.com
