35-letni Joshua Howell in njegova partnerka Faye iz kraja Ozone v ameriški zvezni državi Arkansas sta kupila hišo za izjemno ugodnih 52.000 funtov (60.000 evrov). Nista pa niti slutila, kakšno nenavadno dobrodošlico jima pripravlja notranjost novega doma. Ko sta se vselila, sta v hiši odkrila kar 43 potepuških mačk, ki so se tam obnašale, kot da so doma že dolga leta. Še bolj neverjetno je, da je par že prej sanjal o ustanovitvi mačjega zavetišča. Usoda je, kot kaže, odločila namesto njiju, poroča Profimedia.

Šok, ki se je spremenil v poslanstvo

Joshua Howell in njegova partnerka Faye z mačkami

"Bil je popoln šok in presenečenje," pripoveduje Joshua. Pojasnjuje, da sta z Faye že dolgo razmišljala o ustanovitvi majhne kmetije in organizacije za reševanje mačk – vendar sta načrtovala, da se bo to zgodilo šele takrat, ko bosta pripravljena. A usoda je očitno imela drugačne načrte.

Hiša kot "mačja kolonija"

Hišo sta kupila za okoli 52.000 funtov (60.000 evrov), vendar nista vedela, da si jo že deli več deset mačk. Ko sta se vselila, se je hitro zgodilo najpomembnejše – z vsemi štirinožnimi sostanovalci sta se močno povezala. Skrb za živali je postala prioriteta, dom pa spontano začetek nečesa večjega.

Nastala je reševalna organizacija Sunshine Pines Rescue

Joshua Howell in njegova partnerka Faye z mačkami













Par je ustanovil svojo organizacijo za reševanje mačk, imenovano Sunshine Pines Rescue. Tam svojim kosmatim varovancem zagotavljata hrano, zavetje, veterinarsko oskrbo in varen prostor. Ker sama finančno ne bi zmogla skrbeti za tako veliko živalsko družino, se zanašata predvsem na ljubitelje živali, ki ju podpirajo preko spleta in donacij.

Veliki načrti: avtobus kot mobilna reševalna postaja

