Ko se poletna vročina umakne hladnejšim jesenskim dnem, številni lastniki opazijo zanimivo spremembo. Pes, ki je še pred nekaj tedni večino dneva preležal v senci, nenadoma postane bolj živahen, želi daljše sprehode in ima očitno več energije kot sredi poletja. Če se tudi vi sprašujete, zakaj se to dogaja, strokovnjaki pojasnjujejo, da pojav ni naključen. Nanjo vplivajo temperatura, vonjave v okolju in celo pasemske značilnosti psa.

Hladnejše vreme psom pogosto bolj ustreza

Poleti se psi soočajo z velikim toplotnim stresom. Ker se ne potijo tako kot ljudje, telo ohlajajo predvsem s sopenjem, kar zahteva precej energije. Zato v vročih dneh pogosto počivajo in se izogibajo pretirani aktivnosti, poroča stran net.hr.

icon-expand Jesenski sprehodi psom ponujajo bogastvo novih vonjav in dražljajev. FOTO: Profimedia

Ko temperature padejo, jim za uravnavanje telesne temperature ni več treba porabljati toliko energije. Posledično imajo več moči za tek, igro in raziskovanje okolice. Strokovnjaki opozarjajo, da je jesen za številne pse eno najprijetnejših obdobij v letu. A vseeno bodite pozorni na določene nevarnosti, ki smo jih razkrili v spodnjem članku.

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Svet je jeseni za pse veliko bolj zanimiv

Psi svet doživljajo predvsem skozi voh. Prav zato je jesen zanje pravo čutno doživetje. Mokra zemlja, odpadlo listje, spremembe v rastlinstvu in večja aktivnost prostoživečih živali ustvarijo povsem nove vonjave. Vsak sprehod postane raziskovalna odprava, polna novih informacij. K dodatni stimulaciji prispevajo še šelestenje listja, spremembe v vlagi zraka in jesenski vetrovi. Marsikateri pes zato naravnost obožuje tekanje po kupih listja, vohanje tal in raziskovanje kotičkov, ki poleti niso bili tako zanimivi.

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Vsi psi se na jesen ne odzovejo enako

Čeprav številni psi jeseni postanejo aktivnejši, to ne velja za vse.

icon-expand Številni psi jeseni postanejo opazno bolj razigrani in aktivni. FOTO: iStock

Pasme, ki izvirajo iz hladnejših podnebij, kot so haskiji in malamuti, pogosto zacvetijo prav ob padcu temperatur. Takrat so najbolj razigrane in pripravljene na gibanje. Po drugi strani pa manjši psi ter pasme z redkejšo dlako mraz občutijo precej bolj intenzivno. Pri njih se lahko pojavita nejevolja ali zmanjšana želja po daljšem zadrževanju na prostem. Posebno pozornost potrebujejo tudi starejši psi. Hladno in vlažno vreme lahko poslabša težave s sklepi, zato je smiselno spremljati njihovo počutje in po potrebi prilagoditi dolžino sprehodov.

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Veterinarji in strokovnjaki za vedenje psov pogosto poudarjajo, da je jesen odličen čas za daljše sprehode, izlete v naravo in aktivnosti, ki krepijo vez med psom in lastnikom. Če je vaš štirinožni prijatelj v zadnjih dneh nenadoma postal živahnejši, je to večinoma dober znak. Jesensko vreme mu preprosto bolj ustreza, hkrati pa mu okolje ponuja obilico novih dražljajev, ki prebudijo njegovo radovednost.

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