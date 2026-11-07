Kdor ima doma psa, dobro ve, da zasebnost pri hišnih opravilih pogosto ne obstaja. Ne glede na to, ali sesate, pospravljate, kuhate ali zlagate perilo, je štirinožni spremljevalec običajno nekje v bližini in budno spremlja dogajanje.

Prav takšen prizor je te dni nasmejal uporabnike družbenih omrežij. Lastnica je želela opraviti nekaj vsakdanjih opravil, njen pes pa je bil odločen, da bo pri tem sodeloval. Ker ga nikakor ni mogla prepričati, naj jo pusti pri miru, se je domislila preproste rešitve. Dala mu je "pomembno nalogo".

Na posnetku Laura čisti filter sušilnega stroja, njen pes pa ves čas pozorno spremlja vsak njen gib. Ker je bilo očitno, da noče zamuditi priložnosti za sodelovanje, se je domislila zabavne rešitve. Na glavo mu je namestila svetilko, da ji je "osvetljeval" prostor okoli filtra.