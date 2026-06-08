Peter Dinklage poudarja, da je posvojitev iz zavetišča najbolj odgovorna izbira, saj se s tem zmanjšuje pritisk na prenapolnjena zavetišča. Po njegovih besedah ljudje pogosto kupujejo živali impulzivno, brez razumevanja odgovornosti, ki jo hišni ljubljenček prinaša. S tem, ko se odločijo za nakup pri vzrediteljih, po njegovem mnenju nehote prispevajo k nadaljnjemu razmnoževanju živali v industriji, medtem ko številni psi v zavetiščih čakajo na dom.

icon-expand Peter se zavzema za posvojitve psov iz zavetišč. FOTO: Profimedia

Kriza zavetišč: milijoni živali brez doma

Po podatkih ameriških organizacij za zaščito živali, kot je American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, vsako leto v zavetišča v ZDA pride približno 6 milijonov psov in mačk. Velik del teh živali se sooča z omejenim prostorom in v nekaterih primerih tudi z evtanazijo, če zanje ni mogoče najti posvojiteljev. Čeprav so se razmere v zadnjih letih v nekaterih regijah izboljšale, zavetišča še vedno opozarjajo na kronično prenatrpanost in pomanjkanje posvojitev, zlasti pri starejših in večjih psih.

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Kritika "industrije hišnih ljubljenčkov"

Dinklage je v preteklosti sodeloval v kampanjah proti množičnim vzrediteljem psov, kjer so živali pogosto vzrejene v slabih razmerah z glavnim ciljem dobička. Organizacije za zaščito živali opozarjajo, da takšne prakse pogosto vodijo v slabo zdravstveno stanje živali, vedenjske težave in prenasičenost trga hišnih ljubljenčkov. Zato igralec podpira strožje regulacije in večjo ozaveščenost kupcev.

icon-expand Dinklage je v preteklosti sodeloval v kampanjah proti množičnim vzrediteljem psov, kjer so živali pogosto vzrejene v slabih razmerah z glavnim ciljem dobička. FOTO: Profimedia

Osebna izkušnja: posvojen pes kot del družine