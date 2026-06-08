Peter Dinklage poudarja, da je posvojitev iz zavetišča najbolj odgovorna izbira, saj se s tem zmanjšuje pritisk na prenapolnjena zavetišča. Po njegovih besedah ljudje pogosto kupujejo živali impulzivno, brez razumevanja odgovornosti, ki jo hišni ljubljenček prinaša.
S tem, ko se odločijo za nakup pri vzrediteljih, po njegovem mnenju nehote prispevajo k nadaljnjemu razmnoževanju živali v industriji, medtem ko številni psi v zavetiščih čakajo na dom.
Kriza zavetišč: milijoni živali brez doma
Po podatkih ameriških organizacij za zaščito živali, kot je American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, vsako leto v zavetišča v ZDA pride približno 6 milijonov psov in mačk. Velik del teh živali se sooča z omejenim prostorom in v nekaterih primerih tudi z evtanazijo, če zanje ni mogoče najti posvojiteljev.
Čeprav so se razmere v zadnjih letih v nekaterih regijah izboljšale, zavetišča še vedno opozarjajo na kronično prenatrpanost in pomanjkanje posvojitev, zlasti pri starejših in večjih psih.
Kritika "industrije hišnih ljubljenčkov"
Dinklage je v preteklosti sodeloval v kampanjah proti množičnim vzrediteljem psov, kjer so živali pogosto vzrejene v slabih razmerah z glavnim ciljem dobička.
Organizacije za zaščito živali opozarjajo, da takšne prakse pogosto vodijo v slabo zdravstveno stanje živali, vedenjske težave in prenasičenost trga hišnih ljubljenčkov. Zato igralec podpira strožje regulacije in večjo ozaveščenost kupcev.
Osebna izkušnja: posvojen pes kot del družine
Dinklage je znan tudi kot lastnik posvojenega psa, kar pogosto izpostavlja kot primer, da lahko zavetiščne živali postanejo popolnoma predani in ljubeči družinski člani. S tem želi razbiti stereotip, da so rešeni psi problematični ali težje vzgojljivi. Vsak posvojen pes pomeni eno priložnost več za življenje živali, ki čakajo v zavetišču.
Dinklage s svojim delovanjem poudarja, da vprašanje hišnih ljubljenčkov ni le osebna izbira, temveč tudi družbena odgovornost. Njegovo sporočilo ostaja jasno: preden kupimo, bi morali razmisliti o posvojitvi, saj je v zavetiščih še vedno preveč živali, ki potrebujejo dom.
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