Dobrodelna organizacija za mačke Cats Protection odsvetuje dajanje človeške hrane mačkam na splošno. Veliko tega, kar jemo, je lahko škodljivo za mačke in preprosto ne zagotavlja hranil, ki jih potrebujejo za zdravo življenje. Mačke potrebujejo uravnoteženo prehrano, ki ustreza njihovim specifičnim prehranskim potrebam, kar najbolje dosežemo s popolno mačjo hrano. Čeprav se je težko upreti temu, da bi mački dali nekaj z našega krožnika, lahko določena živila predstavljajo resna zdravstvena tveganja. Mačke so obligatorne mesojedke, kar pomeni, da priboljški, kot so mlečni izdelki ali zelenjava, preprosto niso nujni v njihovi prehrani. Zato je omenjena organizacija izpostavila živila za ljudi, ki jih ne ponujajte mačkam, poročata strani Express in net.hr.

Nevarnosti, skrite v človeški hrani

Mnogi lastniki hišnih ljubljenčkov menijo, da je košček sira ali malo mleka prijeten priboljšek, vendar je najbolje, da se mlečnim izdelkom popolnoma izognete. Organizacija Cats Protection opozarja, da večina mačk ne prenaša laktoze, uživanje mlečnih izdelkov, kot je sir, pa lahko povzroči resne prebavne motnje. "Najbolje je tudi, da mački ne dajete sirov brez laktoze ali na rastlinski osnovi, saj lahko mnogi od teh vsebujejo sestavine, ki bi lahko bile strupene za mačke," pravi organizacija.

Surovo meso, ribe in jajca

Surovo meso, ribe in jajca lahko vsebujejo nevarne bakterije in parazite, zaradi katerih lahko vaša mačka resno zboli. Prav tako jih ne hranite s kostmi, ki so surove, saj povečajo tveganje za zadušitev, lahko pa tudi povzročijo blokado v prebavnem traktu.

Sadje, ki lahko povzroči odpoved ledvic

Grozdje, rozine in ribez lahko pri mačkah povzročijo odpoved ledvic, tiste, ki že trpijo za kronično boleznijo ledvic, pa so še bolj ogrožene. Te hrane mačkam nikoli ne smete dajati in jo hranite izven njihovega dosega.

Avokado in izdelki s kofeinom

Živili, ki prav tako predstavljata tveganje, sta avokado in čokolada. Avokado ima veliko maščob in vsebuje toksin, imenovan persin. Če ga zaužijejo v velikih količinah, lahko pri mačkah povzroči zdravstvene težave, opozarja organizacija. Po drugi strani pa čokolada, kava in drugi kofeinski izdelki vsebujejo povišane ravni metilksantinov. Strokovnjaki ugotavljajo, da so te snovi lahko izjemno strupene, če jih mačke zaužijejo.

