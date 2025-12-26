Pse zebe tako kot ljudi. Toda nekateri psi, kot so aljaški malamuti in sibirski haskiji, so bili vzrejeni za hladno podnebje. Psi, ki so navajeni toplega vremena, ne glede na njihovo pasmo, bodo zagotovo močneje občutili mraz.

icon-expand Majhni psi imajo v primerjavi z večjimi sorazmerno večjo površino, skozi katero izgubljajo toploto. FOTO: Adobe Stock

Močan mraz lahko povzroči podhladitev, ki se pojavi, ko telesna temperatura pade na nevarno nizko raven. Ta povzroči otrdelost mišic ter upočasnitev dihanja in srčnega utripa. V resnih primerih je lahko celo usodna. Mrzlo vreme lahko povzroči tudi ozebline, ki se pri psih največkrat pojavijo na ušesih, repu ali šapah.

Je oblačenje psov modna muha ali nuja?

Dejstvo je, da je oblačenje psov nekaj, kar smo si izmislili ljudje. Psi imajo zimsko dlako, ki jih bolj ali manj ščiti pred mrazom, zato v nekaterih primerih lahko dodatna plast toplote povzroči več škode kot koristi. Vendar pa po drugi strani določenim psom lahko celo koristi. Splošno pravilo je, da so veliki psi z gosto in dolgo dlako dobro zaščiteni pred mrazom. To vključuje pasme, kot so aljaški malamuti in sibirski haskiji, katerih anatomija je prilagojena na to, da preživijo tudi v ekstremno mrzlih pogojih. Toda obstajajo psi, ki mraza niso vajeni in jih je v hladnem vremenu zato treba zaščititi.

Pri kateri temperaturi pes potrebuje oblačilo?

V hladnem in sneženem vremenu ali kadar piha močan hladen veter, je zimska jakna za vašega psa dobra ideja. Majhne pasme ali pasme s tanko dlako, mladički in starejši psi običajno potrebujejo zimski plašč, ko zunanja temperatura pade pod 0 stopinj Celzija. Ko temperatura pade pod –6,6 stopinj Celzija, pozorno opazujte svojega psa, ter presodite, ali mu je hladno.

icon-expand Psi ne bi smeli nositi plaščev v milem vremenu, v zaprtih prostorih ali samo za zabavo. FOTO: Adobe Stock

Nekatere pasme so bolj kot druge občutljive na mraz

Majhni psi imajo v primerjavi z večjimi sorazmerno večjo površino, skozi katero izgubljajo toploto, zato zaščito pred mrazom načeloma potrebujejo prej. V to skupino spadajo pasme, kot so čivava, angleški terier in pritlikavi pinč. Ker telesna maščoba pomaga zadrževati toploto, je suh pes, kot denimo hrt, bolj izpostavljen mrazu kot pes s prekomerno telesno težo. Pse z zelo kratko in redko dlako zlahka zebe, zato so običajno dobri kandidati za zimski plašč. Podobno velja za nižje pse s kratkimi nogami. Starejši psi so nagnjeni k boleznim, kot je artritis, pogosto je njihov imunski sistem slabši. S starostjo se poslabša tudi regulacija toplote, zaradi česar se celo pes z debelo dlako na mrazu lahko počuti neprijetno. Po drugi strani pa večji psi z dolgo in gosto dlako le redko potrebujejo oblačenje. Pravzaprav lahko njihova teža dejansko zmanjša naravne izolacijske lastnosti pasjega kožuha. Temno krzno tudi absorbira več toplote sonca kot svetlo krzno, fizična aktivnost pa poskrbi, da se še dodatno pregrejejo. Haskiji, novofundlandci, pomeranci, bernski planšarski psi, pirenejski planinski psi naj bi redko, če sploh kdaj, nosili zimsko oblačilo.

V teh primerih se oblačenju psa raje izognite

Oblačenje psa je v pravih okoliščinah smiselno in upravičeno, v drugih pa nekoliko manj. Psi ne bi smeli nositi plaščev v milem vremenu, v zaprtih prostorih ali samo za zabavo. Če vaš pes očitno nasprotuje oblačenju, na primer kaže znake tesnobe ali se večkrat skuša sleči ali s sebe strgati oblačilo, raje spremenite njegovo rutino sprehodov in časa na prostem ter ga ne izpostavljajte mrazu za dlje časa.

Izogibajte se oblačenju psov v zaprtih prostorih

Ko se vrnete domov, ne pozabite psu sleči oblačil. Če žival nosi plašč v zaprtih prostorih, se namreč lahko hitro pregreje.

icon-expand Nekatere pasme so bolj občutljive na mraz. FOTO: Adobe Stock

Preberi še Zakaj se pes trese?