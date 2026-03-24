Včasih življenje napiše zgodbo, ki je tako neverjetna, da bi jo brez dokazov težko verjeli. Tako se je zgodilo tudi na severovzhodu Kitajske, kjer je sedem ukradenih psov – med njimi nemški ovčar, zlati prinašalec in mali, a neustrašni korgi – ušlo iz vozečega se tovornjaka, za katerega tuji mediji poročajo, da je bil povezan z nezakonito trgovino s pasjim mesom.
Namesto da bi se razbežali, so se psi združili v popolno usklajen trop, ki je skupaj premagal 17 kilometrov dolg, nevaren teren. Ob avtocestah, skozi polja in mimo mimoidočih so potovali kot ena družina – s korgijem na čelu in poškodovanim nemškim ovčarjem v zaščitnem krogu ostalih. Njihova neverjetna pot preživetja je sprožila val ganjenosti po vsem svetu in ponovno opomnila, kako močne so lahko vezi med živalmi.
Pobeg med vožnjo
Vozilo, na katerega so bili naloženi, je bilo v gibanju, ko so psi uspeli pobegniti. Kljub kaosu na cesti so ostali skupaj kot prava družina. Posnetki, ki jih je delil mimoidoči, prikazujejo trenutek, ko se trop sedmih psov usklajeno premika ob avtocesti, medtem ko korgi hodi na čelu skupine in večkrat preverja ostale.
Čudežna 17-kilometrska pot
Psi so v dveh dneh prehodili okoli 17 kilometrov, prečkali prometne ceste in široka polja ter pri tem ohranili izjemno medsebojno podporo. V ospredju zgodbe je poškodovani nemški ovčar, ki so ga ostali člani tropa skrbno obkrožili in ščitili ves čas poti.
Prostovoljci so sledili tropu in jih našli
Ko so se posnetki pojavili na družbenih omrežjih, so lokalni prebivalci in prostovoljci organizirali iskanje. Po podatkih organizacije Bitter Coffee Stray Dog Base, ki jo navaja LatestLY, so vsi psi iz iste vasi, kjer so se pogosto igrali skupaj – zato ni presenetljivo, da so se držali skupaj tudi v nevarnosti.
Vsi psi so zdaj na varnem
Tri dni po pobegu so jih prostovoljci prestregli in poskrbeli za njihovo vrnitev lastnikom. Kljub dvodnevni nevarni poti so utrpeli le lažje poškodbe. Lastniki so za tuje medije povedali, da so "neizmerno hvaležni, da so se vrnili živi in zdravi".
Viri: LatestLY, Yahoo, dailybriefglobal
