Včasih življenje napiše zgodbo, ki je tako neverjetna, da bi jo brez dokazov težko verjeli. Tako se je zgodilo tudi na severovzhodu Kitajske, kjer je sedem ukradenih psov – med njimi nemški ovčar, zlati prinašalec in mali, a neustrašni korgi – ušlo iz vozečega se tovornjaka, za katerega tuji mediji poročajo, da je bil povezan z nezakonito trgovino s pasjim mesom.

Namesto da bi se razbežali, so se psi združili v popolno usklajen trop, ki je skupaj premagal 17 kilometrov dolg, nevaren teren. Ob avtocestah, skozi polja in mimo mimoidočih so potovali kot ena družina – s korgijem na čelu in poškodovanim nemškim ovčarjem v zaščitnem krogu ostalih. Njihova neverjetna pot preživetja je sprožila val ganjenosti po vsem svetu in ponovno opomnila, kako močne so lahko vezi med živalmi.