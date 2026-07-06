Oboževalci so namreč opazili fotografijo, ki naj bi bila razstavljena na njuni poroki v Madison Square Gardnu. Na njej naj bi mladoporočenca v naročju držala majhnega belega psa. Čeprav fotografija ni povsem jasna, je sprožila val ugibanj, da sta Taylor in Travis svojo družino morda že povečala za štirinožnega člana.

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Namigov naj bi bilo več

Spletni uporabniki so hitro povezali domnevno poročno fotografijo z videoposnetkom, ki je zaokrožil že v začetku leta. Na njem je bilo mogoče opaziti majhnega belega kužka, ki je skočil iz enega od avtomobilov Taylor Swift. Mnogi menijo, da gre za istega psa, zato so se govorice o novi pasji pridobitvi še okrepile.

Za zdaj ne Taylor ne Travis informacij nista potrdila, prav tako njuna predstavnika nista komentirala ugibanj.

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Taylor je znana predvsem kot velika ljubiteljica mačk

Če bi se govorice izkazale za resnične, bi to pomenilo zanimiv preobrat. Taylor Swift je namreč že vrsto let znana kot velika ljubiteljica mačk. Njene mačke Meredith Grey, Olivia Benson in Benjamin Button so skoraj tako slavne kot njihova lastnica, pevka pa je večkrat poudarila, da je "mačji človek". V preteklosti se je tudi pošalila, da ni ravno najbolj spretna s psom svoje mame Andree.

Taylor Swift mačke
Taylor Swift mačke FOTO: Profimedia

Prav zato so številni oboževalci presenečeni nad možnostjo, da bi se po poroki odločila tudi za psa.

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Za zdaj ostaja le ugibanje

Dokler zakonca novice ne potrdita sama, ostaja skrivnostni beli kuža zgolj predmet spletnih ugibanj. A če se bo v prihodnje začel pogosteje pojavljati na njunih fotografijah ali v javnosti, bodo oboževalci gotovo hitro našli odgovor na vprašanje, ali je njun dom res bogatejši za novega kosmatega družinskega člana.

Vir: tmz.com