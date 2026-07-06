Oboževalci so namreč opazili fotografijo, ki naj bi bila razstavljena na njuni poroki v Madison Square Gardnu. Na njej naj bi mladoporočenca v naročju držala majhnega belega psa. Čeprav fotografija ni povsem jasna, je sprožila val ugibanj, da sta Taylor in Travis svojo družino morda že povečala za štirinožnega člana.

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Spletni uporabniki so hitro povezali domnevno poročno fotografijo z videoposnetkom, ki je zaokrožil že v začetku leta. Na njem je bilo mogoče opaziti majhnega belega kužka, ki je skočil iz enega od avtomobilov Taylor Swift. Mnogi menijo, da gre za istega psa, zato so se govorice o novi pasji pridobitvi še okrepile.

Za zdaj ne Taylor ne Travis informacij nista potrdila, prav tako njuna predstavnika nista komentirala ugibanj.