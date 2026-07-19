Demenca se lahko pojavi pri velikem deležu psov po enajstem letu starosti in pogosto ostane dolgo neprepoznana, saj se njeni simptomi zamenjajo za običajno staranje.

Kaj je kognitivna disfunkcija pri psih?

Kognitivna disfunkcija pri psih, pogosto imenovana tudi CDS, je stanje, ki vpliva na delovanje možganov in spomin. Kot pojasnjuje Cornell University College of Veterinary Medicine, gre za degenerativno stanje, ki je podobno demenci pri ljudeh, saj vpliva na orientacijo, učenje in vedenje živali. Psi s tem stanjem lahko postanejo zmedeni, manj odzivni ali se začnejo izgubljati v znanem okolju. Pogosto se spremenijo tudi njihovi spalni vzorci in socialno vedenje, kar lastniki sprva težko povežejo z boleznijo.

icon-expand Demenca se lahko pojavi pri velikem deležu psov. FOTO: Shutterstock

Subtilen fizični znak, ki lahko opozori na težave

Nedavna raziskava, ki jo povzema North Carolina State University, je izpostavila nov možen zgodnji znak kognitivnega upada pri psih: spremembo dolžine koraka sprednjih nog, znanih kot prsne okončine. Po ugotovitvah raziskovalcev lahko psi s kognitivnimi spremembami začnejo hoditi z nekoliko krajšimi in manj stabilnimi koraki. Kot poroča ScienceDaily v povzetku raziskave, ta sprememba ni dovolj za samostojno diagnozo, lahko pa predstavlja pomemben dodaten kazalnik pri spremljanju starajočih se psov. Strokovnjaki iz PetMD opozarjajo, da na spremembe hoje lahko vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so bolečine v sklepih, artritis ali poškodbe, zato je vedno potrebna celostna veterinarska ocena.

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Zakaj je zgodnje prepoznavanje tako pomembno?

Kognitivna disfunkcija pri psih napreduje počasi, zato je zgodnje odkrivanje ključno za izboljšanje kakovosti življenja. Po podatkih Veterinary Partner lahko pravočasna podpora, prilagoditev okolja in veterinarsko zdravljenje pomagajo upočasniti napredovanje simptomov. Lastniki pogosto spregledajo prve znake, saj jih pripišejo normalnemu staranju. Prav zato strokovnjaki poudarjajo pomen opazovanja majhnih sprememb v vedenju in gibanju.

Kako prepoznati dodatne znake demence pri psu?

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Poleg sprememb hoje se lahko pojavijo tudi drugi simptomi, ki jih navaja American Kennel Club: - dezorientacija v znanem okolju - spremembe spalnega ritma - zmanjšana interakcija z lastniki - ponavljajoče vedenje brez jasnega razloga Ti znaki se pogosto razvijajo postopoma, zato jih je težko opaziti v zgodnji fazi.

icon-expand Ko lastniki opazijo spremembe, je priporočljiv obisk veterinarja. FOTO: Reuters

Kaj lahko storijo lastniki?

Ko lastniki opazijo spremembe, je priporočljiv obisk veterinarja, ki lahko izključi druge zdravstvene težave in oceni morebitno kognitivno disfunkcijo. Kot poudarjajo strokovnjaki, lahko kombinacija prilagojene prehrane, mentalne stimulacije in redne rutine pomaga pri obvladovanju simptomov. Čeprav demenca pri psih ni ozdravljiva, lahko zgodnje ukrepanje pomembno izboljša kakovost njihovega življenja.

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