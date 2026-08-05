Ko pomislimo na agresivnega psa, si običajno predstavljamo lajanje, renčanje ali kazanje zob. Toda strokovnjaki za pasje vedenje opozarjajo, da so prvi znaki pogosto veliko bolj subtilni. Prav zato jih številni lastniki spregledajo, dokler ni prepozno. Na to opozarja tudi nedaven primer iz ZDA, o katerem je poročal Newsweek, kjer je pes nenadoma napadel drugega psa med sprehodom. Pasja vedenjska strokovnjakinja Stephanie Frank je po analizi posnetka ugotovila, da je napadalni pes opozorilne znake kazal že precej prej, vendar jih navzoči niso prepoznali.

Najbolj nevaren znak je pogosto tišina

Po besedah Stephanie Frank ljudje agresijo pogosto povezujejo z glasnimi opozorili, vendar se lahko nevarnost začne povsem tiho.

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Pes, ki se pripravlja na konflikt, lahko nenadoma otrpne, telo postane napeto, pogled pa usmerjen v tarčo. Namesto da bi lajal ali renčal, lahko povsem mirno opazuje drugega psa ali človeka. Prav ta osredotočenost in negibnost sta lahko pomemben opozorilni znak.

Tihi znaki, ki jih ne smete prezreti

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Po navedbah strokovnjakov organizacije ASPCA in American Kennel Club (AKC) je med najpogostejšimi znaki nelagodja, stresa ali morebitne agresije mogoče opaziti: - otrdelo oziroma napeto držo telesa, - intenziven in nepremičen pogled, - zaprta in napeta usta, - pogosto oblizovanje smrčka ali ust, - dvignjene dlake na hrbtu, - rep, ki je tog in negiben, - nenadno "zamrznitev" oziroma popolno mirovanje, - umikanje očesnega stika ali tako imenovano kitovo oko, ko so vidne beločnice. Strokovnjaki poudarjajo, da posamezen znak še ne pomeni, da bo pes napadel. Pomembno je opazovati celotno telesno govorico in okoliščine, v katerih se pes nahaja.

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Kaj storiti, če opazite opozorilne znake?

Če pri psu opazite napetost ali močno osredotočenost na drugega psa, je najbolje povečati razdaljo. Stephanie Frank svetuje prečkanje ceste, spremembo smeri sprehoda ali miren umik iz situacije, ki bi lahko povzročila konflikt. Pomembno je tudi, da psa ne silite v stik z drugimi psi ali ljudmi, če kaže znake nelagodja.

Največja napaka med pasjim pretepom

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Če do napada vendarle pride, strokovnjaki svarijo pred poskusom fizičnega ločevanja psov z golimi rokami. V stanju močnega vznemirjenja lahko pes ugriz preusmeri tudi na človeka, ki poskuša poseči vmes. Namesto tega priporočajo ustvarjanje fizične ovire ali uporabo močnega zvoka, ki lahko prekine konflikt.

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