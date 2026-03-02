Če si predstavljate psa, ki vas vsak dan pričaka z igračo v gobcu, skače po dvorišču in vas prepriča v še eno rundo igre, potem iščete igrivo pasmo. A pozor: igriv pes ni le zabaven, ampak tudi zahteven. Potrebuje čas, gibanje in vključevanje v vsakdanje življenje. Kot poročajo pri The Spruce Pets, so nekatere pasme naravno bolj nagnjene k igri, vendar na njihovo vedenje močno vplivajo tudi vzgoja, socializacija in količina aktivnosti.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj najbolj igrivih pasem.

Labradorec in zlati prinašalec: klasika, ki nikoli ne razočara

Labradorci in zlati prinašalci veljajo za ene najbolj igrivih psov in to z razlogom. Gre za pasmi, ki obožujeta ljudi in skoraj vse vrste aktivnosti. Značilno zanju je:

- neizmerna ljubezen do prinašanja (žogice, palice, igrače),

- navdušenje nad vodo,

- potrpežljivost in prijaznost do otrok. Kot navaja PetsRadar, lahko zlati prinašalci pogosto potrebujejo tudi do dve uri gibanja dnevno, sicer postanejo nemirni. To pomeni, da sta idealna za aktivne družine, ki veliko časa preživijo zunaj.

Avstralski ovčar in border collie: igrivost z možgani

Za avstralskega ovčarja in border collija ni značilna samo igrivost, ampak tudi visoka stopnja inteligentnosti. Zanje igra pomeni izziv, učenje in sodelovanje. Zanje je značilno:

- visoka raven energije

- potreba po mentalni stimulaciji

- hitro učenje in želja po delu Kot poroča World Animal Foundation, takšni psi potrebujejo naloge, kot so treningi, triki ali pasji športi. Brez tega se hitro začnejo dolgočasiti.

icon-expand Jack Russel terier ima zelo močan lovski nagon in potrebuje veliko aktivnosti. FOTO: Shutterstock

Jack Russell terier: majhen, a neustavljiv

Na prvi pogled majhen pes, v resnici pa prava energijska bomba. Jack Russell terier je vedno pripravljen na akcijo. Zanj velja:

- obožuje lovljenje in prinašanje,

- rad raziskuje, skače in koplje,

- potrebuje dosledno vzgojo. Jack Russel terier ima zelo močan lovski nagon in potrebuje veliko aktivnosti, sicer lahko razvije neželeno vedenje.

Bokser: večni otrok

Bokserji slovijo po tem, da tudi kot odrasli ohranijo igriv, skoraj mladičkast značaj. Njihove glavne lastnosti so:

- velika potreba po igri in gibanju,

- močna navezanost na družino,

- igrivo, včasih nekoliko nerodno vedenje. Po podatkih The Spruce Pets so bokserji ena najbolj igrivih velikih pasem, ki obožujejo interakcijo z ljudmi.

icon-expand Dalmatinec potrebuje veliko aktivnosti. FOTO: Shutterstock

Dalmatinec in španjeli: energija brez konca

Nekatere pasme so bile vzrejene za dolgotrajno gibanje in to se pozna še danes. Sem sodijo:

- dalmatinec,

- angleški špringer španjel,

- portugalski vodni pes. Zanje je značilno:

- velika potreba po gibanju,

- vzdržljivost,

- ljubezen do aktivnosti na prostem. Zato so najbolj primerne za aktivne lastnike, ki jim lahko zagotovijo dovolj gibanja in vsakodnevnih izzivov.

Igriv pes ni vedno enostavna izbira

Na prvi pogled se zdi igriv pes popolna izbira, še posebej za družine z otroki. A v resnici tak pes zahteva precej več aktivnosti. Pomembno je vedeti, da potrebuje vsakodnevno gibanje, pogosto tudi 1 do 2 uri gibanja dnevno, in zahteva mentalno stimulacijo. Brez aktivnosti lahko namreč razvije destruktivno vedenje.